أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير سوق العتبة| صور

سوق العتبة
سوق العتبة
محمود مطاوع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تطوير سوق العتبة بوسط القاهرة، في إطار جولته الميدانية اليوم بعدد من مشروعات محافظة القاهرة، التي تأتي في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية وضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 لتطوير المناطق التراثية والتاريخية، ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير الأسواق التاريخية والعشوائية وتحويلها إلى مراكز حضارية وتجارية منظمة تواكب متطلبات التنمية العمرانية المستدامة، مع الحفاظ على الطابع التراثي والمعماري المميز للمنطقة.

وأوضح مدبولي أن المشروع يستهدف تهيئة بيئة تجارية آمنة وحضارية تدعم دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن رفع القيمة الاقتصادية والاستثمارية لوسط القاهرة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأشارت الدكتورة  منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى أن المشروع يتم تنفيذه، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وبتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 50 مليون جنيه، مع مراعاة الالتزام بأعلى المعايير الفنية والهندسية.

وأوضحت الوزيرة أن الأعمال المنفذة ضمن المشروع حتى المرحلة الأولى تضمنت تطوير ثلاثة شوارع رئيسية داخل نطاق السوق، وهي: يوسف نجيب، والجوهري، والعتبة الخضراء (امتداد الجوهري)، بإجمالي طول 321 مترًا، مع مراعاة إبقاء ممرات بعرض 4 أمتار لتأمين حركة سيارات الطوارئ وضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وشملت المرحلة تحسين واجهات (105) محلات تجارية وفق هوية بصرية موحدة، وترميم ورفع كفاءة 3 عقارات ذات طراز معماري مميز، بالإضافة إلى تطوير 11 عقارًا مطلًا على السوق، وذلك بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بما يعزز المظهر الحضاري للمنطقة ويحافظ على طابعها التاريخي.

وقالت الوزيرة: تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بنسبة 100%، وتشمل شبكات الصرف الصحي، والمياه، والكهرباء، والاتصالات، والغاز، فيما بلغت نسبة تنفيذ أعمال التطوير نحو 80%، وتتضمن دهان واجهات المحلات التجارية بألوان موحدة ومتناسقة، ورصف الأرضيات بالإنترلوك لتحسين الحركة داخل السوق، وتركيب المظلات وكشافات الإضاءة الحديثة لتهيئة بيئة آمنة ومريحة للمتسوقين، وتصميم وتنفيذ يافطات المحال التجارية بخامات عالية الجودة مثل "الكلادينج" و"السيمنت بورد"، وفق اشتراطات التنسيق الحضاري، وتوريد وتركيب الطاولات المخصصة للباعة، ودهان أبواب المحلات بما يتماشى مع الهوية البصرية الموحدة، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة متكاملة لكاميرات المراقبة لتعزيز الأمن والسلامة داخل السوق.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود جميع الجهات المنفذة والتنسيق المستمر بين الأطراف المعنية، مؤكدة أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير الأسواق الشعبية والتاريخية من خلال الجمع بين الحفاظ على الهوية المعمارية وتطبيق أحدث المعايير الفنية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للتجار، وتهيئة بيئة حضارية وآمنة للمتسوقين والزائرين.

وتعرف رئيس مجلس الوزراء على عناصر مشروع تطوير ميدان العتبة، حيث شاهد الأماكن المخصصة للباعة المقسمة إلى عدد كبير من الأكشاك، كما تعرف من محافظ القاهرة على الموقف التنفيذي لإحياء العقارات التاريخية المطلة على الميدان، كما استعرض المحافظ أعمال تطوير الواجهات، واطلع رئيس الوزراء كذلك على المكان المخصص لنقل الباعة الجائلين إليه بصورة حضارية مميزة، تحافظ على المظهر الجمالي للمنطقة التاريخية.

