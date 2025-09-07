قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
مهاجم الأهلي السابق يتوقع مفاجآت في صفوف الفراعنة ضد بوركينا فاسو
سمير كمونة: حسام حسن يتغلب على الغيرة والانتقادات ويقود الفراعنة نحو المونديال
إسرائيل تموّل جوجل بـ 45 مليون دولار لتجميل صورتها في غزة | تفاصيل
10 اختصاصات لـ المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بقانون العمل الجديد.. تعرّف عليها
دعوة برلمانية عاجلة للمجتمع الدولي لمحاسبة المسئولين عن جرائم الاحتلال في غزة
أسير فلسطيني سابق يروي طفولته تحت نيران الاحتلال: ذكريات لا تُمحى من انتفاضة الحجارة|شاهد
سمير كمونة: أزمة زيزو مع حسام حسن «شائعة».. واللاعب اختار الأهلي برغبته
انتبه.. 3 علامات مبكرة تكشف إصابتك بمرض السكري
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال جراء غارات الجيش الإسرائيلي على غزة
عباس شومان: من العار بعد 15 قرنًا نختلف حول الاحتفال بالمولد النبوي
مواجهة تاريخية.. البرازيل تفكر في مواجهة مصر وديًا قبل كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

10 اختصاصات لـ المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بقانون العمل الجديد.. تعرّف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

يرغب العديد من المواطنين معرفة الاختصاصات التي يقوم بها المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في قانون العمل الجديد والذي تم تطبيقه رسميًا بداية شهر سبتمبر.


نصت المادة 188 من القانون على أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتـشاور الاجتمـاعي " ، 
وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحـوار بين أطراف العمل الثلاثة فى جميع قضايا العمل ، بما يحقق التوازن والاستقرار فـي 
علاقات العمل الفردية والجماعية .


و يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى بما يأتي :


- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثى والحوار الاجتمـاعى ، وخلـق بيئـة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة ، بمـا يتفق مع السياسة العامة للدولة.

- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل ، والحماية الاجتماعيـة ، والمنظمات النقابية العمالية ، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة .

- إبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها ، وإعـداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها .

- اقتراح الحلول المناسبة لتفادى منازعات العمل الجماعيـة علـى المـستوى القومى ، وعلى الأخص فى الأزمات الا قتصادية التـى تـؤدى إلـى توقـف بعـض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا .

- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفى علاقة العمـل علـى جميع المستويات .

- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتـصادية التى تهدف إلى خلق فرص العمل .

- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة فى اقتصاديات العمل ، ومنهـا العلاقـات الصناعية والمهنية والتدريب المهنى ، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني .

- النظر فى المقترحات أو الموضوعات التى تناقش فى مؤتمر العمل الـدولى ،أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة ، والموضـوعات التى تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولى ، أو المـسائل التـى تتناولهـا المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية .


- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية .

- إبداء الرأى فى الموضوعات التى تعرض عليه من الوزارة المختصة .

ويشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص ، ويضم فى عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ، وممثلـى منظمـات أصـحاب الأعمال المعنية والمنظمات النقابية العمالية المعنية ، ترشحهم منظماتهم بالتساوى فيمـا بينهما ، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنيـة وتمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث ، ما لم يتعذر ذلك.

قانون العمل الجديد قانون العمل الحكومة وزير العمل العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

جون إدوارد

جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

وزير الصحة

الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال

ترشيحاتنا

صدى وزير الأوقاف الأسبق بالسودان بجوار الدكتور أسامة الأزهري

وزير الأوقاف الأسبق بالسودان يشيد بمصر ويهنئ نقابة الصحفيين في ذكرى المولد النبوي

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ الصحفيين بالمولد النبوي ويشيد بمبادرة «صحح مفاهيمك»

الدكتور محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: ميلاد النبي ﷺ ميلاد للوجود كله ومكارم الأخلاق

بالصور

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

احترس .. فرط بكتيريا الأمعاء يحدث بسبب هذه الأشياء

بكتيريا الامعاء
بكتيريا الامعاء
بكتيريا الامعاء

تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ

المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت
المشروبات الغازية الدايت

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد