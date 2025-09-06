الإصلاح والنهضة: بيان مصر يكشف مخططات تصفية القضية الفلسطينية

أعرب المستشار نشأت عبدالعليم، عضو الأمانة العامة بحزب الإصلاح والنهضة، وأمين تنظيم محافظة أسيوط بالحزب، عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يلمّح إليه من محاولات تهجير الشعب الفلسطيني عبر معبر رفح، مؤكدًا أن البيان المصري قوي وحاسم، ويعكس موقفها الثابت والرافض بشكل قاطع للتهجير القسري للفلسطينيين.

وقال "عبدالعليم"، في بيان، إن​ هذا البيان ليس مجرد رد دبلوماسي، بل هو صرخة حق في وجه مخططات الاحتلال الإسرائيلي، ووضع النقاط على الحروف، مؤكدًا أن ما يجري ليس مجرد عمليات عسكرية عابرة، بل هو تنفيذ لنية مبيتة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل.

وأضاف أن ​مصر تعتبر تهجير الفلسطينيين خطًا أحمر، وهذا التأكيد ليس مجرد كلام، بل موقف تاريخي وسيادي لا يمكن التنازل عنه، وهذا الموقف يحمي ليس فقط الأمن القومي المصري، بل يحفظ أيضًا حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، موضحًا أن البيان المصري يكشف بوضوح أن إسرائيل تحاول فرض واقع جديد على الأرض، متجاهلة كافة القوانين والقرارات الدولية، وهذا التحدي السافر يتطلب ردًا حازمًا من المجتمع الدولي بأسره.

وأوضح أن هذا البيان يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية وقف هذه المخططات، ويدعوه للتحرك بجدية لدعم حقوق الفلسطينيين، بدلاً من التفرج على هذه المأساة الإنسانية، ويُعيد التأكيد على أن الحل الوحيد والدائم هو إنهاء الاحتلال، وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وهو ما ينسف كافة الحلول الجزئية التي تحاول إسرائيل الترويج لها.

وأكد أن البيان يعكس موقفًا مبدئيًا وثابتًا لمصر، يؤكد أنها لن تسمح بتصدير الأزمة إلى أراضيها، وستظل درعًا وسندًا للقضية الفلسطينية في أحلك الظروف.