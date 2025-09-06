سباق بين سيارتين نقل ينتهى بحادث فى البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى سيارتين "نقل" بالسير برعونة والتسابق فيما بينهما بأحد الطرق بالبحيرة، معرضان حياتهما والمواطنين للخطر.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 أغسطس الماضى تبلغ لمركز شرطة دمنهور بالبحيرة بوجود حادث تصادم بطريق القاهرة الزراعى بدائرة المركز بين سيارتين نقل قيادة سائقين "أحدهما مصاب " مقيمان بمحافظتى الغربية والبحيرة.

وبمواجهتهما أقرا بأن الحادث نتج حال قيامهما بالسير برعونه ومحاولة كل منهما تجاوز الآخر.

تم التحفظ على السيارتين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما فى حينه.