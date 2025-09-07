قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
تسريبات تكشف عن سعات ملحمية تصل إلى 7500 مللي أمبير في سلسلة Xiaomi 16

شاومي
شاومي
احمد الشريف

كشف تسريب جديد أن شركة شاومي تخطط لمواصلة هجومها الشرس على سوق الهواتف الرائدة، وذلك بتزويد هواتفها القادمة من سلسلة Xiaomi 16 ببطاريات ضخمة ذات سعات "ملحمية"، في خطوة تهدف إلى معالجة أكبر نقطة ضعف في الهواتف الذكية الحديثة.

أشار المسرّب الموثوق يوغيش برار إلى أن السلسلة القادمة، التي يُتوقع أن تكون أول من يعمل بمعالج كوالكوم الرائد الجديد Snapdragon 8 Elite Gen 5، ستتألف من ثلاثة هواتف ببطاريات عملاقة.

ثلاثة هواتف.. وبطاريات عملاقة

وفقًا للتسريب، ستقوم شاومي بتوسيع تشكيلتها لتشمل ثلاثة طرازات، لكل منها بطارية مثيرة للإعجاب:

Xiaomi 16: سيأتي ببطارية ضخمة تبلغ 7,000 مللي أمبير.

Xiaomi 16 Pro: سيحتوي على بطارية بسعة 6,300 مللي أمبير.

Xiaomi 16 Pro Max: سيصل إلى قمة المجموعة ببطارية هائلة تبلغ 7,500 مللي أمبير.

وللمقارنة، يحتوي هاتف Xiaomi 15 القياسي الحالي على بطارية بسعة 5,400 مللي أمبير، مما يعني أن الطراز الجديد سيشهد ترقية هائلة، خاصة إذا تمكنت شاومي من الحفاظ على حجمه المدمج نسبيًا.

ومن المرجح أن تتمكن شاومي من تحقيق هذه القفزة بفضل التحسينات على تقنية بطاريات السيليكون-كربون، بالإضافة إلى تحسينات في التصميم الداخلي، حتى لو كان ذلك على حساب زيادة طفيفة في سماكة الهواتف.

ثورة البطاريات الصينية مستمرة

تؤكد هذه التسريبات استمرار "ثورة البطاريات" التي تقودها الشركات الصينية، في الوقت الذي لا تزال فيه شركتا سامسونج وآبل "عالقين ببطاريات أصغر بكثير" في هواتفهما الرائدة. 

فإلى جانب شاومي، تشير الشائعات إلى أن هاتف Oppo Find X9 Pro قد يأتي ببطارية 7,550 مللي أمبير، وهاتف OnePlus 15 ببطارية 7,000 مللي أمبير.

من المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة Xiaomi 16 عالميًا في فبراير أو مارس من العام المقبل.

Xiaomi 16 شركة شاومي شاومي

