جوزيف عون يدعو الولايات المتحدة الى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية

دعا الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الولايات المتحدة الأمريكية إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، ليتمكن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية.



وبحسب بيان صحفي صدر عن الرئاسة اللبنانية، اليوم السبت، فقد طلب عون من قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأميرال براد كوبر خلال استقباله له في قصر بعبدا، في حضور السفيرة الأمريكية في بيروت ليزا جونسون، تفعيل عمل لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (MECHANISM) لتأمين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في شهر نوفمبر الماضي فيما يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والانسحاب من التلال والأراضي التي تحتلها، وإعادة الاسرى بحيث يتم تطبيق القرار 1701 بكافة بنوده، خصوصاً وأن هذه الخطوات تساعد في تنفيذ القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بحصرية السلاح في أيدي القوات المسلحة اللبنانية، لاسيما وأن مجلس الوزراء رحب بالأمس بالخطة العسكرية التي وضعتها قيادة الجيش لهذه الغاية.



ولفت عون خلال الاجتماع الذي حضره أيضاً رئيس لجنة (MECHANISM) الجنرال مايكل ليني، إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، من شأنه أن يعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود، بعدما أنجز الجيش التمركز في أكثر من 85 في المائة من المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، ويواصل عمله في منع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر في ظروف جغرافية وعملانية صعبة، ما أدى حتى الآن إلى استشهاد 12 ضابطاً وعسكرياً خلال نقل الذخائر أو تفكيك الألغام وغيرها، وكذلك، بدأ الجيش في تسلّم السلاح الفلسطيني من عدد من المخيمات الفلسطينية بموجب الاتفاق الذي تم خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان.



وأكد عون، للاميرال كوبر، أهمية استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الجيش اللبناني وتوفير التجهيزات والآليات اللازمة له لتمكينه من القيام بالمهام الموكلة اليه على طول الأراضي اللبنانية، سواء في حفظ الأمن أو منع التهريب والأعمال الإرهابية وضبط الحدود اللبنانية- السورية وغيرها من المهام التي يقوم بها العسكريون الذين يعملون في ظروف اقتصادية صعبة.



وأشار عون إلى التنسيق القائم بين الجيش والقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، مشددا على أن الدعم الأمريكي للجيش يعزز الاستقرار في البلاد التي شهدت خلال الأشهر الماضية تقدماً ايجابياً في مختلف المجالات، ما أدى إلى تطور اقتصادي يواكب الإصلاحات التي بدأتها الحكومة، بالتوازي ايضاً مع أهمية العمل لاعادة إعمار لبنان، لا سيما وأن دولاً صديقة وأخرى شقيقة تبدي استعداداً فعلياً للمساهمة في هذه الخطوة بعد توقف الأعمال العدائية وعودة الاستقرار إلى البلاد.



وأعرب الرئيس عون عن أمله بالتوفيق للأميرال كوبر في مهمته الجديدة، داعياً إياه إلى إيلاء الوضع في لبنان الأهمية اللازمة لأن استقراره عامل أساسي لتحقيق الاستقرار في دول المنطقة.



من جانبه، أعرب كوبر في بداية اللقاء عن سعادته لوجوده في لبنان، منوّهاً بالعمل المميز الذي يقوم به الجيش اللبناني المنتشر في الجنوب وفي الأراضي اللبنانية كافة، مؤكداً استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم المساعدات اللازمة في مختلف المجالات لاسيما منها دعم الجيش بالعتاد والتدريب، بالتنسيق بين الإدارة الأمريكية والكونجرس.



وأشار إلى أن لجنة (Mechanism) ستعقد اجتماعاً غداً للبحث في الوضع القائم في الجنوب والعمل على تثبيت الاستقرار فيه من خلال استكمال تنفيذ مضمون اتفاق نوفمبر الماضي.

