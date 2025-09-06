محافظ شمال سيناء: نشكر الرئيس السيسي على ضمنا لمنظومة التأمين الشامل

وجه محافظ شمال سيناء اللواء دكتور خالد مجاور، اليوم /السبت/، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التوجيه بدمج محافظة شمال سيناء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.



وأكد اللواء خالد مجاور أن المحافظة قامت باتخاذ عدة خطوات للمساهمة في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بالتنسيق مع مديرية الصحة.



وأشار المحافظ إلى أن القطاع الصحي بشمال سيناء يشهد طفرة كبيرة، حيث تم تطوير عدد من المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية ورفع كفاءة المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، تمهيدا لانضمام محافظة شمال سيناء لمنظومة التأمين الصحي الشامل.



من جانبه، قال الدكتور عمرو عادل عبدالعال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه يتم العمل على عدة محاور تمهيداً لدخول شمال سيناء لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهي اعتماد عدد من وحدات الرعاية الأساسية وفقا لمعايير "جهار"، بجانب اعتماد مستشفى العريش العام في المرحلة الأولى ومستشفيي بئر العبد ونخل في المرحلة الثانية، فضلا عن تأهيل القوى البشرية "الأطقم الطبية وهيئة التمريض والفنيين" من خلال الخطط التدريبية التي تنفذها المديرية.



وأشار وكيل الوزارة إلى التواصل المجتمعي مع الأهالي والمشايخ والعواقل لتسجيل المواطنين في ملف طب الأسرة في الوحدة الصحية التابع لها، حيث بدأ المواطنون في الاستجابة والتسجيل.



يُشار إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان اجتمع في وقت سابق اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.



وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس السيسي، اطّلع خلال الاجتماع على مؤشرات أداء منظومة التأمين الصحي الشامل، والموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل محافظات كفر الشيخ، ومطروح، وشمال سيناء، ودمياط، والمنيا، حيث وجّه السيد الرئيس بسرعة إدماج هذه المحافظات ضمن المنظومة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، كما وجّه بدراسة إدراج محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور القطاعين الخاص والأهلي في دعم المنظومة على مستوى الجمهورية.

