التخطيط القومي يصدر كتابًا حول مناهج تقييم الاستثمار للمشروعات الإنتاجية والخدمية

أصدر معهد التخطيط القومي كتابًا حول "مناهج تقييم الاستثمار للمشروعات الإنتاجية والخدمية (تحليل العائد والتكلفة وتحليل فعالية التكلفة)" من إعداد الأستاذ الدكتور عبد العزيز إبراهيم تاج الدين.



استهدف الكتاب تقديم معالجة أكاديمية دقيقة للمفاهيم الأساسية للاستثمار وتقييم المشروعات من خلال إبراز الفروق بين المشروعات الإنتاجية والخدمية، وكذلك توضيح الروابط بين المشروعات وخطط التنمية القطاعية والوطنية، فضلا عن ربطه بالاستراتيجيات التنمية المستدامة.



وتناول الكتاب تحليلًا دقيقًا لدورة حياة المشروع بدءًا من مرحلة الفكرة والتحديد، مرورا بالإعداد والتقييم السابق للتنفيذ، وصولا إلى التنفيذ والتقييم اللاحق، من خلال دراسة مراحل كل دورة وأهميتها في دعم القرار الاستثماري الرشيد.

كما سلط الكتاب الضوء على تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمشروعات الاستثمارية بواسطة حساب معايير التقييم الاجتماعي، وتحليل الربحية القومية للمشروع، مما ساهم في سد الفجوة التعريفية الكبيرة المتعلقة بنقص المراجع العلمية بالمكتبة العربية التي تعالج تقييم الاستثمار في المشروعات الخدمية من خلال ثلاث نماذج يتضمنها الكتاب خصصت للتقييم الاقتصادي لمشروعات النقل والصحة.

جدير بالذكر أن هذا الكتاب يعد مرجعًا أكاديمياً وتطبيقيًا رائدًا يتسم بشموليته وعمقه الأكاديمي من خلال تسليط الضوء على جميع الجوانب النظرية والتطبيقية لدراسات الجدوى وتقييم الاستثمارات بما يجعله دليلا متكاملًا للمهتمين والباحثين والطلاب في مجالات الاقتصاد والإدارة والهندسة ولكل من يسعي لاتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس علمية دقيقة خاصة في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية الراهنة.