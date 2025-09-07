استشاري تغذية علاجية تكشف عن أهم الأطعمة للطفل والطالب خلال العام الدراسي

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتعذية العلاجية، بجامعة القاهرة، أنه قبل بداية العام الدراسي، لا بد من إعطاء الطفل التغذية السليمة، مشيرة إلى أن مواد الألومنيوم التي تقوم بعض الأمهات بوضعها للطفل لحفظ درجات الحرارة أمر خاطئ.

وقالت نهلة عبد الوهاب، خلال لقاء لها لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “أحمد دياب”، أن هناك أطعمة هامة للطفل والطالب منها “الفيشار والترمس والفواكه المجففة والزبادي”، لأنها تعطي للطفل طاقة كبيرة.

وتابعت استشاري البكتيريا والمناعة والتعذية العلاجية، بجامعة القاهرة، أن إستخدام الليمون مع الطعام المعد للطالب له اهمية كبيرة، خاصة أنه يحافظ على الطعام، ويحافظ على صحة الطفل والطالب.