في الجري مبيهزرش.. فيديو كوميدي لحسن الرداد يشعل إنستجرام

نشر الفنان حسن الرداد مقطع فيديو طريفا أثناء قضاء إجازته الصيفية في الساحل الشمالي، برفقة الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي انستجرام.

وظهر «الرداد» في الفيديو وهو يمارس رياضة الجري في مكانه بطريقة كوميدية، بينما يوثق رامي رضوان اللحظة ويعلّق ساخرًا: «حسن في الجري مبيهزرش».

وكان قد كشف الفنان حسن الرداد عن ولادة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم طفلة ثانية أطلق عليها اسم والدته.

وكتب حسن الرداد على فيسبوك:"لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ .



الحمدلله ربنا زقنا بالطفلة الجميلة #فادية_الرداد ، اللهم بارك لنا فيها و ارزقها الصحة و العافية و ارزق الناس جميعا".

