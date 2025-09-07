المايسترو وجدي الفوي: علي الحجار استعاد محطات الإبداع في ليلة طربية خاصة

قال المايسترو وجدي الفوي، إن الفنان الكبير علي الحجار، أحيا ليلة طربية مميزة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن سلسلة حفلات «مئة سنة غنا»، مؤكدًا أن الأمسية شهدت إقبالًا جماهيريًا واسعًا.

وأضاف الفوي، خلال لقاء مع كاميرا «إكسترا نيوز»، أن الحجار استعاد خلال الحفل أبرز محطات مشواره الفني، وقدم باقة من أشهر أغانيه التي ارتبط بها جمهور الوطن العربي، مما جعل السهرة بمثابة رحلة فنية في ذاكرة الغناء المصري الأصيل.

وأشار إلى أن الحفل خُصص لتكريم الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، تقديرًا لعطائه الكبير في إثراء الأغنية المصرية والعربية، لافتًا إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار أهداف السلسلة التي تهدف للحفاظ على التراث وتكريم كبار الشعراء والملحنين والمطربين.

وتابع الفوي أن هذه الأمسية هي السادسة ضمن حفلات «مئة سنة غنا»، موضحًا أن مشاركة علي الحجار على رأس هذه الحفلات شرف كبير، لما يمثله من قيمة فنية وإبداعية تضيف إلى تاريخ الغناء المصري.