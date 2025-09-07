قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقوق العمال في الأجور.. حماية قانونية صارمة بموجب قانون العمل الجديد
صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد
شيخ الأزهر يستقبل رئيس تحرير «الأهرام»..ويشيد بدورها التاريخي في خدمة قضايا الوطن والأمة
الأوقاف: هذه هي حقيقة الصور المتداولة للوزير وهو يرحب بالفلسطينيين على أرض مصر
صلاح الشرنوبي يكشف حقيقة منع زوجة نجله الراحل من رؤية حفيده
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

منتخب 2007 بقيادة الكابتن وائل رياض يختتم معسكره المفتوح

منتخب ٢٠٠٧
منتخب ٢٠٠٧
إسراء أشرف

اختتم المنتخب الوطني مواليد 2007، بقيادة الكابتن وائل رياض، معسكره المفتوح أمس، السبت، بمركز المنتخبات الوطنية.

وحرص الكابتن علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، على الاجتماع مع الجهاز الفني واللاعبين قبل بداية مران الأمس، مؤكدًا دعم اتحاد الكرة لكل المنتخبات الوطنية التي تشهد طفرة في الوقت الحالي بعد وصول منتخبي الشباب والناشئين إلى المونديال.

وأكد المدير الفني للاتحاد أن الهدف في المرحلة الحالية هو تكوين قاعدة قوية من الناشئين والشباب لكرة القدم المصرية، وهو ما ظهر جليًا في وجود ستة منتخبات في نفس التوقيت بمعسكرات، بداية من المنتخب الأول، والمنتخب المشارك في كأس العرب، ومنتخب الشباب 2005، ومنتخبات 2007 و2008 و2009.

ويحرص وائل رياض خلال فترة الإعداد على الحفاظ على القوام الأساسي للمنتخب، مع منح الفرصة لكل المواهب في مختلف أندية مصر.

كما وجه رياض الشكر لمجلس إدارة الاتحاد والدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي، على الدعم المقدم للمنتخب، وحرصه على حضور عدد من تدريبات الفريق.

منتخب ٢٠٠٧ وائل رياض المنتخبات الوطنية اتحاد الكرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد