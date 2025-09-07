قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها
حقوق العمال في الأجور.. حماية قانونية صارمة بموجب قانون العمل الجديد
صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد
شيخ الأزهر يستقبل رئيس تحرير «الأهرام»..ويشيد بدورها التاريخي في خدمة قضايا الوطن والأمة
الأوقاف: هذه هي حقيقة الصور المتداولة للوزير وهو يرحب بالفلسطينيين على أرض مصر
صلاح الشرنوبي يكشف حقيقة منع زوجة نجله الراحل من رؤية حفيده
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
محافظات

توقيع عقود تأجير وحدتي إنتاج الملابس وتصنيع الورق بمجمع عرب بني واصل الصناعي بسوهاج

اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج
اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن توقيع عقود تأجير وحدتي إنتاج الملابس وتصنيع الورق والكشاكيل بالمجمع الصناعي الحرفي بقرية عرب بني واصل التابعة لمركز ساقلتة وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز التكتلات الصناعية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل للشباب، وإنتاج منتجات وطنية بأسعار مناسبة للأسرة السوهاجية.

محافظة سوهاج

جرت مراسم التوقيع بحضور شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، وعلي صابر مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بسوهاج، إلى جانب المستثمرين المتعاقدين على الوحدات الصناعية.

وأشار المحافظ إلى أن القيمة الإيجارية للمجمع تبلغ مليون جنيه سنويًا، بزيادة 10% سنويًا لمدة سبع سنوات، موضحًا أن مساحة كل دور تصل إلى 600 متر مربع.

ويضم المبنى دورين؛ خُصص الدور الأرضي لإنتاج الورق والكشاكيل، بينما خُصص الدور الثاني لإنتاج الملابس الجاهزة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير نحو 130 فرصة عمل مباشرة للشباب والفتيات من أبناء المحافظة، إلى جانب توفير ما لا يقل عن 250 فرصة عمل غير مباشرة للتجار والمتعاملين من الخارج.

ويشمل المركز برامج لمحو الأمية للعاملين، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالوعي المجتمعي في الريف السوهاجي.

ووجّه اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، الشكر للواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد والعاملين بالهيئة، على جهودهم الملموسة في دعم عجلة التنمية بالمحافظة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي متكاملة مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي لا تقتصر على تطوير المرافق والخدمات العامة، بل تمتد إلى توفير فرص عمل مستدامة ومشروعات صناعية تحمل شعار “صُنع في مصر”.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج مصنع صنع في مصر

