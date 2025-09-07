منتخب 2007 يختتم معسكره المفتوح.. ووائل رياض يشيد بدعم اتحاد الكرة

اختتم المنتخب الوطني مواليد 2007 بقيادة الكابتن وائل رياض معسكره المفتوح أمس بمركز المنتخبات الوطنية.

وحرص الكابتن علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، على الاجتماع مع الجهاز الفني واللاعبين قبل بداية مران الأمس، مؤكدًا دعم اتحاد الكرة لكل المنتخبات الوطنية التي تشهد طفرة في الوقت الحالي بعد وصول منتخبي الشباب والناشئين إلى المونديال.

وأكد المدير الفني للاتحاد أن الهدف في المرحلة الحالية هو تكوين قاعدة قوية من الناشئين والشباب لكرة القدم المصرية، وهو ما ظهر جليًا في وجود ستة منتخبات في نفس التوقيت بمعسكرات، بداية من المنتخب الأول، والمنتخب المشارك في كأس العرب، ومنتخب الشباب 2005، ومنتخبات 2007 و2008 و2009.

ويحرص وائل رياض خلال فترة الإعداد على الحفاظ على القوام الأساسي للمنتخب، مع منح الفرصة لكل المواهب في مختلف أندية مصر.

كما وجه رياض الشكر لمجلس إدارة الاتحاد والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي على الدعم المقدم للمنتخب، وحرصه على حضور عدد من تدريبات الفريق.