وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
أمر محزن.. أنجلينا جولي توجه انتقادات حادة للمجتمع الدولي بسبب الحرب على غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

5 أخطاء في المشي تضر بصحتك دون قصد .. فما هي؟

المشي
المشي
هاجر هانئ

يعتبر المشي ممارسة نمط حياة صحي توفر مجموعة كاملة من الفوائد،تتوسع امتيازاتها على نطاق واسع، من المساعدة في تحسين عملية الأيض إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، لا يساعد المشي في الصحة البدنية فحسب، بل أثبت أيضا تحسين الصحة العقلية.
يعتقد الكثير من الأشخاص أن المشي ممارسة سهلة لا تتطلب الكثير من الاهتمام وتقتصر فقط على حركة الساقين. 


خمسة أخطاء شائعة في المشي قد تدمر جهودك


-يؤدي وضع المشي السيئ إلى حدوث مضاعفات جسدية
المشي لا يعني أنه تمرين للساق فقط. في الواقع، يلعب الجسم كله دورا مهما في الحصول على أفضل النتائج، من الشائع أنه إذا كنت تمشي مع هاتف في يديك وعينيك على الشاشة، فستشعر بمزيد من التعب بسبب الموقف المترهل.
يمكن أن يؤدي استخدام الهاتف أثناء المشي أو ببساطة إبقاء الرأس لأسفل إلى الضغط على الرقبة والضغط على الحبل الشوكي، أتسليط الضوء على دراسة هارفارد المشاكل المتعلقة بالوضعية السيئة وكيف يمكن أن تؤثر على المزاج والنوم، يشير التقرير إلى أنه لا ينبغي أن يكون موضع العمود الفقري "مرنا للأمام أو للخلف جدا"، ويجب أن يظل في وضع مستقيم.

فوائد المشي لمدة 45 دقيقة يوميًا


-قد يسبب حذائك مشكلة حقيقية
تذكر أن التروس المناسبة مفيدة دائما للحصول على أداء أفضل، ينطبق هذا أيضا على الأحذية التي ترتديها عندما تمشي بسرعة.

يمكن أن يسبب المشي في الأحذية الخاطئة آلام القدم ومشاكل في العمود الفقري وقد يؤدي حتى إلى تشوهات متعلقة بالجسم، إذا تم ذلك باستمرار، تشير الدراسات إلى أن الأحذية المناسبة يمكن أن تقلل من المخاطرمن الحالات الشائعة المتعلقة بالقدم مثل الالتهاب في الأنسجة وكذلك الأوتار. في حين أن شكل قدم كل شخص يختلف عن الآخر، تشير التقارير إلى بعض العوامل التي يجب مراعاتها أثناء اختيار الشكل الصحيح للأحذية، بغض النظر عن شكل القدم، تحقق مما إذا كانت الأحذية التي تشتريها تحتوي على توسيد داخلي ناعم - وهذا يساعد على تخفيف التوتر الذي تعاني منه قدميك أثناء المشي.
تمنع التغطية الكاملة حول الكعب القدم من الانزلاق وتجعل المشي أكثر ملاءمة.الأهم من ذلك، امنح أصابع قدميك بعض مساحة التنفس داخل الحذاء.

أهمية المشي لمدة 30 دقيقة يوميا


- يسبب ضعف الترطيب الدوار بعد المشي
تناول الماء ضروري للحفاظ على صحة الجسم، عندما يتعلق الأمر بالنشاط البدني، يطلق جسمنا الماء والإلكتروليتات في شكل عرق، البقاء رطبا أمر بالغ الأهمية لأداء الجسم، يتطلب المشي أيضا حصة عادلة من كمية المياه، قد يسبب عدم القيام بذلك الدوخة وانخفاض الطاقة والصداع.
بدون الترطيب المناسب، تضعف فرص ارتفاع ضربة الشمس والجهاز المناعي، يساعد استهلاك الماء قبل وأثناء وبعد المشي في الحفاظ على رطوبة الجسم.أيضا، يجب زيادة كمية المياه وفقا للحرارة، من المهم زيادة تناول المياه في الأيام الحارة والرطبة.

فوائد المشي يوميا لنصف ساعة  


-قم بالإحماء قبل المشي
الطريقة التي تمشي بها هي الطريقة التي تتحدث بها صحتك! ولكن حتى قبل بدء المشي، يحتاج جسمك إلى بعض التحضير لتجنب الإصابات المحتملة والإجهاد على العضلات، تقرير الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS)يصف كيف يمكن لإحماء الجسم بشكل عام لمدة 3 دقائق أن يمنع مخاطر الإصابات ويجعل التمرين أكثر فعالية.

-تجنب الإفراط في السير، فقد يسبب إصابات خطيرة
عامل آخر قد يؤدي إلى إصابات هو الإفراط في تمدد ساقيك أو الإفراط في تمددها، هذه الممارسة يزيد من المخاطرمن إجهاد المفاصل والعضلات، يمكن تجنب الإفراط في الخطوات بسهولة من خلال اتخاذ خطوات طبيعية بدلا من السعي إلى تغطية أطول، تذكر أن المشي لا يتعلق بتغطية الأرض، بل يتعلق أكثر بحركات الجسم.

المصدر: timesofindia

