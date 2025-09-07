قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
رياضة

محاولات للحاق مهند لاشين بمباراة مصر وبوركينا فاسو بعد تجدد إصابته.. تفاصيل

مهند لاشين
مهند لاشين
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن محاولات لحاق مهند لاشين بمباراة مصر وبوركينا فاسو بعد تجدد إصابته.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي :"محاولات للحاق مهند لاشين بمباراة مصر وبوركينا فاسو بعد تجدد إصابته".

تجرى محاولات لتجهيز مهند لاشين لاعب منتخب مصر للحاق بمباراة بوركينا فاسو المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، بعد تجدد الإصابة القديمة في الظهر وشكوى اللاعب منها عقب نهاية مباراة إثيوبيا التي انتهت بفوز الفراعنة بثنائية.

إصابة متجددة تربك حسابات الجهاز الفني
اللاعب كان قد شارك كبديل في الدقيقة 63 من مباراة مصر الأخيرة أمام إثيوبيا، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد، لكنه عانى بعد اللقاء من تجدد إصابته القديمة في منطقة الظهر، ما أثار قلق الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

محاولات طبية مكثفة لإنقاذ الموقف
الجهاز الطبي للمنتخب بدأ على الفور برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا مكثفًا لمحاولة تجهيز لاشين في أسرع وقت ممكن، خاصة أن الجهاز الفني يرى في اللاعب عنصرًا محوريًا في وسط الملعب بفضل قدرته على قطع الكرات وتنظيم اللعب الدفاعي والهجومي.

الإعلامي أحمد عبد الباسط مهند لاشين بوركينا فاسو منتخب مصر الجهاز الطبي للمنتخب

