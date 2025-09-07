محاولات للحاق مهند لاشين بمباراة مصر وبوركينا فاسو بعد تجدد إصابته.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن محاولات لحاق مهند لاشين بمباراة مصر وبوركينا فاسو بعد تجدد إصابته.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي :"محاولات للحاق مهند لاشين بمباراة مصر وبوركينا فاسو بعد تجدد إصابته".

تجرى محاولات لتجهيز مهند لاشين لاعب منتخب مصر للحاق بمباراة بوركينا فاسو المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، بعد تجدد الإصابة القديمة في الظهر وشكوى اللاعب منها عقب نهاية مباراة إثيوبيا التي انتهت بفوز الفراعنة بثنائية.

إصابة متجددة تربك حسابات الجهاز الفني

اللاعب كان قد شارك كبديل في الدقيقة 63 من مباراة مصر الأخيرة أمام إثيوبيا، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد، لكنه عانى بعد اللقاء من تجدد إصابته القديمة في منطقة الظهر، ما أثار قلق الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

محاولات طبية مكثفة لإنقاذ الموقف

الجهاز الطبي للمنتخب بدأ على الفور برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا مكثفًا لمحاولة تجهيز لاشين في أسرع وقت ممكن، خاصة أن الجهاز الفني يرى في اللاعب عنصرًا محوريًا في وسط الملعب بفضل قدرته على قطع الكرات وتنظيم اللعب الدفاعي والهجومي.