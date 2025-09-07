قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مراسي البحر الأحمر.. مصر تطلق أضخم مشروع سياحي بـ900 مليار جنيه
هل سيخنق الذكاء الاصطناعي إمدادات المعرفة؟.. خبراء يحذرون من مستقبل أكثر غباءً
محمد رمضان يشارك صوره مع عمدة مدينة نيويورك السابق.. شاهد
حكم من فاتته صلاة الخسوف اليوم.. دار الإفتاء تجيب
هل يجوز أداء صلاة الخسوف في المنزل؟.. أمين الإفتاء يجيب
وزير المالية: تمكين القطاع الخاص وخفض الدين العام أولوية .. والإيرادات الضريبية ارتفعت 35%
المشاط: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطار شامل لدعم الاستثمار والنمو
هل تجوز الصلاة في مكان فيه تليفزيون؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب
مدبولي: رفاهية المواطن أولوية قبل الأرقام الاقتصادية
"السباق من أجل الهواء".. مصر تحتفل باليوم العالمي للهواء النظيف بمحمية وادي دجلة
كامل الوزير: مبادرة لإنقاذ المصانع المتعثرة بمشاركة البنك المركزي.. الثلاثاء
فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو
توك شو

باستثمارات تتجاوز 900 مليار.. الحكومة تكشف عن خلق أكثر من 25 ألف فرصة عمل

مدبولي
مدبولي
محمد البدوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن المستهدف أن يكون الساحل الشمالي مقصدا سياحيا على مدار العام وليس خلال فترة الصيف فقط.

السعودية والإمارات

لافتا إلى أن هناك شراكة بين شركتين من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية، والذين وضعا حجر الأساس لمشروع مراسي البحر الأحمر، بنسبة استثمارات تقترب من 900 مليار جنيه.

 زيادة عدد الغرف السياحية

ولفت إلى أن هذا المشروع سيخلق أكثر من 25 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى أن الدولة لها حصة من هذا المشروع، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم زيادة عدد الغرف السياحية خلال مشروع مراسي.

فرص عمل للشباب وجذب الاستثمارات

وأشار إلى أن مثل تلك المشروعات تمثل نجاح للدولة المصرية في خلق فرص عمل للشباب وجذب الاستثمارات، متمنيا التوفيق للشركات التي وقعت الاتفاق اليوم.

مدبولي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء السعودية الإمارات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مدير الجامع الأزهر

بإجمالي 15 ألف دارس.. مدير الجامع الأزهر يلتقي مسئولي الأروقة استعدادا لاختبارات العلوم الشرعية

خلال توقيع بروتوكول التعاون

جامعة الأزهر توقع بروتوكول تعاون مع مديريَّة الشئون الصحية بشمال سيناء

هل يأثم من لم يصلى صلاة الخسوف

هل يأثم من لم يصلى صلاة الخسوف؟.. الأزهر يجيب

بالصور

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

طريقة عمل البان كيك لأطفالك

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

سرطان الثدي منع حفلاتها

بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

