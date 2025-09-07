باستثمارات تتجاوز 900 مليار.. الحكومة تكشف عن خلق أكثر من 25 ألف فرصة عمل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن المستهدف أن يكون الساحل الشمالي مقصدا سياحيا على مدار العام وليس خلال فترة الصيف فقط.

السعودية والإمارات

لافتا إلى أن هناك شراكة بين شركتين من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية، والذين وضعا حجر الأساس لمشروع مراسي البحر الأحمر، بنسبة استثمارات تقترب من 900 مليار جنيه.

زيادة عدد الغرف السياحية

ولفت إلى أن هذا المشروع سيخلق أكثر من 25 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى أن الدولة لها حصة من هذا المشروع، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم زيادة عدد الغرف السياحية خلال مشروع مراسي.

فرص عمل للشباب وجذب الاستثمارات

وأشار إلى أن مثل تلك المشروعات تمثل نجاح للدولة المصرية في خلق فرص عمل للشباب وجذب الاستثمارات، متمنيا التوفيق للشركات التي وقعت الاتفاق اليوم.