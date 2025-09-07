احذر فنجان الصباح.. هذا ما تفعله القهوة في معدتك الفارغة

تعتبر القهوة واحدة من أكثر المشروبات انتشارًا حول العالم، إذ لا يخلو صباح ملايين البشر من فنجانها الساخن.

موقع «فيري ويل هيلث» أشار إلى أن القهوة تحمل فوائد صحية عديدة أبرزها زيادة اليقظة، تحسين الأداء الرياضي، وتعزيز وظائف الدماغ، لكن السؤال الأهم: ماذا يحدث عند شرب القهوة على معدة فارغة؟.

زيادة حموضة المعدة

القهوة مشروب حامضي، وعند تناولها على معدة فارغة قد تحفز المعدة على إنتاج كميات إضافية من الحمض، ما يؤدي إلى تهيج بطانة المعدة والتعرض لحرقة.

ومع ارتخاء العضلة العاصرة المريئية السفلية بفعل الكافيين، تزداد احتمالية الارتجاع المعدي المريئي، وهو ما يسبّب شعورًا بالحرقان في الصدر.

ورغم ذلك، لا توجد أبحاث قاطعة تؤكد أن شرب القهوة على معدة فارغة يسبب الإصابة بالارتجاع المزمن، لكن الأطباء ينصحون من لديهم تاريخ مع حرقة المعدة أو القولون العصبي بتوخي الحذر.

كما وجدت دراسة عام 2014 أن القهوة الفاتحة التحميص تنتج حمضًا أكثر من القهوة الداكنة، ما يجعل اختيار نوع التحميص عاملًا مؤثرًا.

امتصاص أسرع للكافيين

عند تناول القهوة على معدة خالية، يمتص الجسم الكافيين بسرعة أكبر، وهو ما قد يؤدي للشعور بالقلق أو العصبية.

أما عند شربها مع الطعام، فإن الامتصاص يكون أبطأ، مما يقلل من حدة التأثيرات الجانبية.

الإفراط في الكافيين قد يسبب الأرق، تسارع ضربات القلب، الصداع، وارتفاع ضغط الدم، وتوصي الهيئات الصحية بعدم تجاوز 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا، أي ما يعادل 4 إلى 5 أكواب قهوة، كما أن تأثير الكافيين قد يستمر حتى 7 ساعات، لذلك ينصح بتجنب تناوله قرب النوم.

القهوة خلال الحمل

الكافيين يعبر المشيمة ويصل للجنين، ولهذا ينصح الخبراء الحوامل بعدم تجاوز كوب إلى كوبين يوميًا فقط، إذ أن الإفراط في شرب القهوة خلال الحمل قد يؤثر على صحة الجنين بشكل سلبي.

مشكلات في الجهاز الهضمي

شرب القهوة على معدة فارغة قد يسبب لبعض الأشخاص انتفاخًا، تقلصات، غثيانًا أو إسهالًان كما قد يلاحظ المصابون بمتلازمة القولون العصبي انزعاجًا هضميًا أكبر عند شرب القهوة الصباحية قبل الطعام.

التغيرات الهرمونية

يحغز الكافيين إفراز هرمون الكورتيزول، المعروف بهرمون التوتر، والذي ينظم الأيض وضغط الدم، ارتفاع مستوياته قد يزيد من القلق، العصبية، واضطرابات النوم، وعلى المدى الطويل، قد يرتبط بمشكلات صحية مثل أمراض القلب أو هشاشة العظام، لكن الأبحاث الحالية تشير إلى أن زيادة الكورتيزول من القهوة ليست كبيرة بما يكفي لتسبب مخاطر واضحة.

تأثير القهوة على امتصاص العناصر الغذائية

تشير بعض الدراسات إلى أن القهوة قد تقلل من قدرة الجسم على امتصاص الحديد إذا تم تناولها مع الأطعمة الغنية به، لكنها لا تؤثر على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى عند شربها على معدة فارغة.