قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من 7 إلى 12 ألف جنيه شهريًا.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب |تفاصيل
«عيد ميلاد سعيد» على أعتاب العالمية.. طارق الشناوي يكشف كواليس الاختيار
بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه
هل الحسد يقــ.ـتل المحسود؟.. الإفتاء تحسم الجدل
انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
تفاصيل عملية استغرقت 6 ساعات للفنان كريم مغاوري .. ورسالة مؤثرة لوالده |خاص
قبل لقاء بوركينا فاسو| المنتخب يُجري تعديلات مُفاجئة بوسط الملعب والوزير يُودّع البعثة في المطار.. صور
لبنى عبد العزيز: الإذاعة المصرية كانت منبرًا عالميًا.. والكونجرس جاء للقاهرة ليتعلم منها
سر شغفها بالقراءة والكتابة.. لبنى عبدالعزيز تروي كيف غرس والدها حب الأدب في قلبها
استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر استهداف خيمتي نازحين في حي الرمال بغزة
جنات تكشف أسرار ألبومها الجديد «ألوم علي مين»: يُشبهني.. وتربيتي كانت على أغاني الزمن الجميل |شاهد
رسالة مؤثرة من مفيدة شيحة لنفسها في عيد ميلادها الـ54: «حافظت على كرامتي وحققت كل أحلامي»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

احذر فنجان الصباح.. هذا ما تفعله القهوة في معدتك الفارغة

القهوة
القهوة
عبد العزيز جمال

تعتبر القهوة واحدة من أكثر المشروبات انتشارًا حول العالم، إذ لا يخلو صباح ملايين البشر من فنجانها الساخن. 

موقع «فيري ويل هيلث» أشار إلى أن القهوة تحمل فوائد صحية عديدة أبرزها زيادة اليقظة، تحسين الأداء الرياضي، وتعزيز وظائف الدماغ، لكن السؤال الأهم: ماذا يحدث عند شرب القهوة على معدة فارغة؟.

زيادة حموضة المعدة

القهوة مشروب حامضي، وعند تناولها على معدة فارغة قد تحفز المعدة على إنتاج كميات إضافية من الحمض، ما يؤدي إلى تهيج بطانة المعدة والتعرض لحرقة.

ومع ارتخاء العضلة العاصرة المريئية السفلية بفعل الكافيين، تزداد احتمالية الارتجاع المعدي المريئي، وهو ما يسبّب شعورًا بالحرقان في الصدر.

ورغم ذلك، لا توجد أبحاث قاطعة تؤكد أن شرب القهوة على معدة فارغة يسبب الإصابة بالارتجاع المزمن، لكن الأطباء ينصحون من لديهم تاريخ مع حرقة المعدة أو القولون العصبي بتوخي الحذر. 

كما وجدت دراسة عام 2014 أن القهوة الفاتحة التحميص تنتج حمضًا أكثر من القهوة الداكنة، ما يجعل اختيار نوع التحميص عاملًا مؤثرًا.

امتصاص أسرع للكافيين

عند تناول القهوة على معدة خالية، يمتص الجسم الكافيين بسرعة أكبر، وهو ما قد يؤدي للشعور بالقلق أو العصبية. 

أما عند شربها مع الطعام، فإن الامتصاص يكون أبطأ، مما يقلل من حدة التأثيرات الجانبية.

 الإفراط في الكافيين قد يسبب الأرق، تسارع ضربات القلب، الصداع، وارتفاع ضغط الدم، وتوصي الهيئات الصحية بعدم تجاوز 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا، أي ما يعادل 4 إلى 5 أكواب قهوة، كما أن تأثير الكافيين قد يستمر حتى 7 ساعات، لذلك ينصح بتجنب تناوله قرب النوم.

القهوة خلال الحمل

الكافيين يعبر المشيمة ويصل للجنين، ولهذا ينصح الخبراء الحوامل بعدم تجاوز كوب إلى كوبين يوميًا فقط، إذ أن الإفراط في شرب القهوة خلال الحمل قد يؤثر على صحة الجنين بشكل سلبي.

مشكلات في الجهاز الهضمي

شرب القهوة على معدة فارغة قد يسبب لبعض الأشخاص انتفاخًا، تقلصات، غثيانًا أو إسهالًان كما قد يلاحظ المصابون بمتلازمة القولون العصبي انزعاجًا هضميًا أكبر عند شرب القهوة الصباحية قبل الطعام.

التغيرات الهرمونية

يحغز الكافيين إفراز هرمون الكورتيزول، المعروف بهرمون التوتر، والذي ينظم الأيض وضغط الدم، ارتفاع مستوياته قد يزيد من القلق، العصبية، واضطرابات النوم، وعلى المدى الطويل، قد يرتبط بمشكلات صحية مثل أمراض القلب أو هشاشة العظام، لكن الأبحاث الحالية تشير إلى أن زيادة الكورتيزول من القهوة ليست كبيرة بما يكفي لتسبب مخاطر واضحة.

تأثير القهوة على امتصاص العناصر الغذائية

تشير بعض الدراسات إلى أن القهوة قد تقلل من قدرة الجسم على امتصاص الحديد إذا تم تناولها مع الأطعمة الغنية به، لكنها لا تؤثر على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى عند شربها على معدة فارغة.

زيادة حموضة المعدة الإفراط في الكافيين ماذا يحدث عند شرب القهوة على معدة فارغة شرب القهوة على معدة فارغة شرب القهوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

خسوف القمر

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

مدبولى

مدبولي: رفاهية المواطن أولوية قبل الأرقام الاقتصادية

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة

صلاة الخسوف

موعد صلاة الخسوف اليوم الأحد.. اعرف كيفية أدائها

اجازة 6 اكتوبر

قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025

ترشيحاتنا

الزمالك

شريف أشرف: الزمالك قدم أداء فنيا رائعا أول 4 مباريات بالدوري

حسام حسن

خالد الغندور يكشف رد حسام حسن على مواجهة البرازيل وديا في نوفمبر المقبل

الزمالك

مدرب وادي دجلة: قادرون على هزيمة الأهلي مثل الزمالك

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد