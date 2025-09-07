قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات

علي مكي

تطرقت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إلى المقترح الشامل الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الدائرة في غزة، مشيرة إلى أن المقترح يتضمن تغييرات جوهرية مقارنة بالمقترحات السابقة.

وأوضحت، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه وفقًا للتسريبات التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، يشترط ترامب للإعلان عن وقف إطلاق النار؛ الإفراج عن جميع المحتجزين (الأحياء منهم والأموات) في اليوم الأول من بدء تنفيذ الاتفاق، مقابل الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بمن فيهم مئات مدانين بعمليات قتل إسرائيليين.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن الاتفاق يتضمن استمرار المفاوضات تحت إشراف ترامب، مع وقف إطلاق النار؛ طالما استمرت المحادثات بهدف التوصل إلى حل نهائي.

ولفتت إلى أنه مع ذلك، لم تتضح تفاصيل آلية الانسحاب الإسرائيلي من غزة، حيث تشير التسريبات إلى أن الاحتلال سيبقى خارج حدود مدينة غزة نفسها، ولا يتحدث المقترح عن انسحاب كامل أو جزئي.

وأكدت أبو شمسية، أن العملية العسكرية الإسرائيلية المسماة "مركبات جدعون 2" والتي تستهدف توسيع العمليات داخل المدينة، ستتوقف؛ في حال التوصل إلى صفقة توافق عليها الطرفان، مما يعني بقاء الجيش الإسرائيلي خارج نطاق مدينة غزة.

كما تناولت النقاش الدائر حول آلية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، حيث تطرح التسريبات تساؤلات حول استمرار إسرائيل في إدارة آلية التوزيع أو وجود طرق جديدة للتعامل مع هذه القضية.

ونقلت دانا، أن الجانب الفلسطيني، ممثلاً بحركة حماس، لم يرفض المقترح بشكل قاطع، بينما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن تل أبيب قد توافق على الصفقة؛ إذا تخلت حماس عن مواقفها المتشددة، خصوصًا تلك المتعلقة بالأهداف الخمسة التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

