قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملية فدائية داخل القدس المحتلة تسقط 16 مصابا إسرائيليا
وزير التعليم يعلن نجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ويشكر اليونيسيف
بسبب الليزر.. شكوى إثيوبية بعد الهزيمة أمام مصر في تصفيات المونديال
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
وصول 3 أوناش رصيف و6 أوناش ساحة من الصين لاستكمال تجهيز محطة "هاتشيسون"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال في النواب يطالب الحكومة بالتطبيق الحاسم لقانون الحيوانات الخطرة والكلاب

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اتهم فيه الحكومة بالتقصير فى التطبيق الحاسم لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

مؤكداً ان هذا التشريع صدر ليضع إطارًا تشريعيًا محكمًا لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بما يحقق التوازن بين حق الأفراد في الاقتناء وبين واجب الدولة في حماية المجتمع من الأخطار المحتملة، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأشار " المير " إلى أن المادة الخامسة من القانون نصت على إلزام حائز الحيوان الخطر بتوفير الرعاية البيطرية اللازمة، وخاصة تحصينه ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناءً على توصية من السلطة المعنية، مع الاحتفاظ بسجلات رسمية معتمدة تتضمن التاريخ الطبي الكامل للحيوان. كما أوجبت المادة ذاتها توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة وفقًا للاشتراطات المحددة، مع تقديم الغذاء الكافي والملائم.

كما أن المادة السادسة شددت على ضرورة الإخطار الفوري للسلطات المختصة حال وقوع أي طارئ يتعلق بالحيوان مؤكداً أن هذا التشريع يستهدف إرساء منظومة رقابية دقيقة للحد من ظاهرة اقتناء الحيوانات الخطرة بشكل عشوائي، وحماية المواطنين من المخاطر التي قد تهدد السلامة العامة أو تسهم في انتشار الأمراض، مع ضمان حقوق الحيوان في الرعاية والإيواء المناسبين.

وتساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما هي آليات التنفيذ والرقابة التي اتخذتها الحكومة لضمان التطبيق الفعلي للقانون، وخاصة ما يتعلق بالتحصينات البيطرية والسجلات الطبية؟ وما هو دور المحافظين وأجهزة المحليات في مراقبة تطبيق الاشتراطات الخاصة بأماكن الإيواء الآمنة للحيوانات الخطرة والكلاب؟ وما هى خطة الحكومة للتعامل مع حالات المخالفة أو اقتناء الحيوانات بشكل عشوائي دون ترخيص، خاصة في المناطق السكنية والشعبية؟ وهل هناك حملات توعية مجتمعية لتعريف المواطنين بمخاطر اقتناء الحيوانات الخطرة وبالالتزامات التي يفرضها القانون الجديد ؟ مطالباً الحكومة بالتطبيق الحاسم لهذا القانون للحفاظ على صحة المواطنين من أضرار الحيوانات الخطرة والكلاب.

كما تساءل المهندس حسن المير قائلاً : لماذا لم يتم وضع حلول عاجلة لمشكلة الكلاب داخل مختلف الشوارع والميادين والمناطق العمرانية الجديدة ؟ مؤكداً على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة خاصة أن هناك العشرات من المواطنين الذين تعرضوا لحوادث خطيرة من الكلاب المتواجدة بالشوارع والميادين.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وزير التنمية المحلية الحكومة الاقتناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

عمرو أديب

تعليق مثير من عمرو أديب على بحيرة غامضة بصحراء المنيا

ترشيحاتنا

القداس الإلهي

الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بالحواصلية

استخدام الثلاجة

قلل فاتورة الكهرباء واستخدم الثلاجة ومبرد المياه بهذه الطريقة

القس فيلوباتير نصر

«الاستعداد للأبدية» في عظة الأحد على قناة ON للقس فيلوباتير نصر

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 سبتمبر حسب موقعك

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد