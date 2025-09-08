بنسبة 50% .. تخفيضات على تذاكر مصر للطيران

أعلنت مصر للطيران عن إطلاق عروض ترويجية جديدة تتضمن تخفيضات على أسعار تذاكر السفر والخدمات الإضافية، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمسافرين للاستمتاع برحلاتهم بأسعار مخفضة.

وتشمل العروض التي يمكن الاستفادة منها عند شراء التذاكر والخدمات الإضافية خلال الفترة من 8 سبتمبر حتى 30 سبتمبر 2025، تخفيضات على رحلات الدرجة السياحية تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تخفيضات تصل إلى 25% على درجة رجال الأعمال على جميع الرحلات الدولية.

كما تشمل التخفيضات مجموعة من الخدمات الإضافية التي تقدمها الشركة، وهي تخفيض بنسبة 25% على رسوم الوزن الزائد، وتخفيض بنسبة 20% على رسوم اصطحاب الحيوانات الأليفة، سواء داخل كابينة الطائرة أو المشحونة، وتخفيض بنسبة 15% على رسوم اختيار المقعد.

جدير بالذكر أن هذه العروض تسري على السفر خلال الفترة من 15 سبتمبر حتى 15 ديسمبر 2025