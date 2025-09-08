قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

يوسف عثمان: أحاول أطور من نفسي ودائمًا في حالة سعي وتجربة مستمرة.. خاص

يوسف عثمان
يوسف عثمان
أحمد إبراهيم

كشف الفنان يوسف عثمان عن الذى اكتسبه وكيف طور من نفسه خلال الفترة الماضية فى عالم الفن مقارنة بظهوره الاول فى مرحلة الطفولة وتحديدا منذ مشاركته فى فيلم “بحب السينما”. 

وقال يوسف عثمان فى تصريح خاص لصدى البلد : تغيّرت كثيرًا، أفكاري، نضجي، وطريقة تفكيري كلها تطورت، وهذا طبيعي لأي إنسان، لكن مبدئي الدائم أن "مافيش كفاية"، فلا بد أن أعمل على نفسي وأدفعها للأمام أكثر، كل مرة يعجب الناس بدور ما، أشعر أن عليّ أن أقدم ما هو أفضل في المرة التالية. الكوب لا يمتلئ أبدًا، وهذا ما يجعلني دائمًا في حالة سعي وتجربة مستمرة.

الحلقة الأخيرة من بتوقيت 2028 

وشارك يوسف عثمان فى حكاية بتوقيت 2028 والتى حملت الحلقة الأخيرة منها عديد من المفاجآت، وبدأت بمشهد مؤثر لـ داليدا (هنادي مهنا) التي انهارت بالبكاء بعد علمها بوفاة والدة صديقتها ياسمين (نانسي هلال)، محاولةً حضور الجنازة، لكنها قوبلت بنظرة غضب من ياسمين، لتقرر الرحيل. 

ومع مرور الوقت، تحاول داليدا تجاوز ماضيها وتبدأ في تحقيق حلمها بتقديم بودكاست للأطفال، مدعومة من شريف (يوسف عثمان).

وبينما تحقق نجاحًا جديدًا في حياتها المهنية، تلتقي مصادفة بطليقها مازن (أحمد جمال سعيد) مع ياسمين، لتستعيد مشاعر الغضب والحزن، في مقابل اعتراف ياسمين لمازن بأنها لا تزال غير قادرة على كراهية داليدا رغم ما حدث.

تتصاعد المفاجآت حين تتلقى داليدا حظاظة باسمها مع رسالة صوتية رومانسية من شريف، ثم يعترف لها بحبه ويهديها خاتمًا في أجواء رومانسية مؤثرة، لتعيش لحظة سعادة حقيقية بعد رحلة من الألم. 

في المقابل، تكشف ياسمين لمازن خبر حملها، وتبدأ معه فصلًا جديدًا في حياتهما داخل فيلا المزرعة.

لكن النهاية جاءت صادمة وغير متوقعة؛ إذ تدخل داليدا في ممر زمني جديد يعيدها لعام 2026 لتجد نفسها من جديد في ليلة الاحتفال بعيد زواجها بمازن، وسط حضور شريف وياسمين ورامز ووالدتها، في مشهد يثير علامات الاستفهام ويترك الجمهور أمام حلقة دائرية من الأحداث، لتغلق الحكاية بأسلوب غامض ومفاجئ.

