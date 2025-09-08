قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمر فرج وشقيقه في قبضة الأمن.. فيديوهات خادشة تضعهما خلف القضبان
ننشر أقوال ضابط الرقابة الإدارية في ضبط مدير جمارك حقق 17 مليون جنيه كسبا غير مشروع
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عبد الباسط يكشف عن طاقم حكام مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن طاقم الحكام الذي سيدير مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

وكتب أحمد عبد الباسط:"طاقم حكام  من الكونغو يدير مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم بقيادة جيسي نكونكو.

يعاونه: ستيفن دانيك موتاسي "كونغو “و مالوندي تشاني يانيس وتشيمالا كابونجو حكم رابع من الكونغو الديمقراطية”.

ويخوض منتخب مصر اختبارًا مصيريًا ضد بوركينا فاسو، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، وفي حال تحقيق المنتخب الوطني الفوز خارج الأرض، سيتأهل رسميًا إلى بطولة كأس العالم 2029.

بدأ المنتخب الملقب بـ "الخيول" مشواره في التصفيات بشكل ضعيف وخسر 7 نقاط في الجولات الأربع الأولى، عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفيه من غينيا بيساو (1 – 1) في الجولة الافتتاحية وسيراليون (2 – 2) في الجولة الرابعة وتكبد خسارته الأولى أمام منتخب مصر (1 – 2) في الجولة الثالثة وحقق فوزًا وحيدًا على منتخب إثيوبيا (3 – 0) على ملعب بن أحمد العبدي بمدينة الجديدة المغربية.

مع انطلاقة الجولة الخامسة كانت نقطة التحول الحقيقية في مسيرة أحد القوى الصاعدة بقوة في سماء الكرة الإفريقية خلال الـ 12 عاماً الماضية ’ حيث تمكن من حصد العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات على جيبوتي (4 – 1) وغينيا بيساو خارج الديار (2 – 1) ثم جيبوتي مرة أخرى (6 – 0) خارج قواعده أيضاً واستعاد بريقه كمنافس قوي لمنتخب مصر على تأشيرة العبور للمونديال وفقاً لكل التوقعات قبل انطلاق التصفيات.

قائمة مدججة بالمحترفين

اختار براما تراوري المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو منذ 11 مارس 2024 خلفاً للفرنسي هوبرت فيلود، 21 لاعبًا لخوض لقاءي جيبوتي ومصر في الجولتين السابعة والثامنة وكانت القائمة كاملة من المحترفين بينهم 14 في أندية أوروبية بإنجلترا وألمانيا وفرنسا وهولندا وروسيا وويلز وإسكتلندا وأوكرانيا وسلوفاكيا ومولدوفا و بالإضافة لمحترفين اثنين في الولايات المتحدة الأمريكية وخمسة ينشطون في أندية عربية في الجزائر والسودان وقطر وثنائي الدوري المصري سعيد سمبوري، مدافع البنك الأهلي وإبراهيم بلاتي توريه متوسط ميدان نادي بيراميدز بطل النسخة الماضية في دوري أبطال أفريقيا.

ويُعد قلب باير ليفركوزن الألماني إدموند تابسوبا البالغ من العمر 26 عامًا واحدًا من أهم العناصر في تشكيلة منتخب بوركينا فاسو، كما أنه الأغلى على الإطلاق بقيمة تصل إلى 35 مليون يورو ومعه زميله في الخط الخلفي ناصر دجيجا لاعب جلاسجو رينجرز الإسكتلندي وجناح سندرلاند الإنجليزي المخضرم بيرتراند تراوري صاحب الـ 30 عامًا، بالإضافة لجناح برينتفورد الإنجليزي الشاب دانجو أوتارا صاحب الـ 23 ربيعًا وأفضل المساهمين في أهداف منتخب بلاده في التصفيات برصيد 7 مساهمات (4 أهداف + 3 تمريرات حاسمة) ’ ومعهم مهاجم شاختار الأوكراني الصاعد لاسينا تراوري (21 سنة) صاحب هدف "الخيول" في مباراة مصر في الجولة الثالثة وهداف الفريق في التصفيات برصيد 5 أهداف والذي غاب عن مواجهة جيبوتي السابقة بسبب الإصابة.

منتخب مصر الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

ترشيحاتنا

مواقع إغارة على لبنان

إسرائيل تشن غارات على شرق لبنان تستهدف مواقع لحزب الله

أرشيفية

تركيا.. شاب يطلق النار على مركز شرطة ومصرع ضابطين

اليابان

أوكرانيا حاضرة.. قائد عسكري بـ"الناتو" يزور اليابان لتعزيز التعاون الدفاعي

بالصور

"وضع الحيوانات الأليفة".. ابتكار من تسلا لحمايتها داخل سياراتها

تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160
Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة
الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد