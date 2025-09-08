يأس بعد إصابته بجلطة بالمخ.. مسن يقفز من بلكونة الثالث ببولاق الدكرور

كشفت التحريات ملابسات مصرع مسن سقط من الطابق الثالث بمنطقة بولاق الدكرور، حيث تبين أنه أقدم علي إنهاء حياته بسبب مرضه ولا شبهة جنائية في الواقعة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من غرفة النجدة بمصرع شخص سقط من علو، علي الفور انتقل رجال الشرطه لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شخص يمني الجنسية، يبلغ من العمر 50عاما.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي انهي حياته من الطابق الثالث بعد إصابته بجلطة في المخ، ولا شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.