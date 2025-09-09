تعرف على سيرته الذاتية.. الدكتور خالد بن الوليد عميدًا لعلوم جنوب الوادى





أعلن الأستاذ الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن صدور القرار الجمهوري بتعيين الأستاذ الدكتور خالد بن الوليد عبد الفتاح أحمد، عميدًا لكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي.

وقدم رئيس الجامعة، خالص التهاني وأطيب الأمنيات للعميد الجديد، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه، ومؤكدًا ثقته في قدرة الدكتور خالد بن الوليد على تحقيق المزيد من التقدم والتميز لكلية العلوم في إطار من العمل المؤسسي والبحث العلمي المتميز وخدمة المجتمع.

ويعد الدكتور خالد بن الوليد من الكفاءات الأكاديمية المرموقة بجامعة جنوب الوادي، حيث يشغل درجة أستاذ في علوم المواد والفيزياء التطبيقية، وتقلد العديد من المناصب القيادية داخل الكلية، كما ساهم بفعالية في تطوير الأداء الأكاديمي والإداري بالكلية، ويشغل حالياً منصب مدير المركز الإقليمي لمبادرة تحالف وتنمية بإقليم جنوب الصعيد.



يذكر أن الدكتور خالد بن الوليد، أستاذ علوم المواد والفيزياء التطبيقية بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي، تخرج فى كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي عام 2000 وحصل على الماجستير عام 2003، الدكتوراه عام 2006، وعين معيدا بكلية العلوم بقنا فى 2001، ثم مدرسا مساعدا بالكلية فى 2003، ومدرس فى 2006، ثم أستاذ مشارك فى 2013 ثم أستاذا بالكلية فى 2019.

كما تولى رئاسة قسم الفيزياء بكلية العلوم بقنا، ثم عمل وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وباحث رئيسي بالمركز المصري للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة، ومدير وحدة إدارة المشروعات بجامعة جنوب الوادي، ومدير وحدة الجودة بكلية العلوم بقنا.

