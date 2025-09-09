قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تسمم أكثر من 100 شخص.. صحة المنيا تشن حملات رقابية مكثفة علي مطاعم البروستد والمشويات وإعدام أكثر من 107 كيلوجرامات من الأغذية الفاسدة| ما القصة؟
الاحتلال يعرقل مرور 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة
سي إن إن: مصر على أعتاب طفرة سياحية والساحل الشمالي وجهة فاخرة
37 ألف طن.. استمرار تدفق المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة
منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بوركينا فاسو.. شاهد
مصر وبوركينا الأبرز.. مواجهات مرتقبة اليوم في رحلة التأهل إلى مونديال 2026
انطلاق القافلة الـ 33 من «زاد العزة» محمّلة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مدينة غزة
لماذا لم يؤذن الرسول في حياته قط؟.. لـ5 أسباب بخلاف مرتين
لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة
مأساة على طريق الأقصر.. مصرع 3 بينهم طفلان وإصابة 34 في انقلاب أتوبيس المحور
3 نقاط على حلم المونديال.. الفراعنة في مواجهة مصيرية أمام بوركينا فاسو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على سيرته الذاتية.. الدكتور خالد بن الوليد عميدًا لعلوم جنوب الوادى

د خالد بن الوليد
د خالد بن الوليد
يوسف رجب


 

أعلن الأستاذ الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن صدور القرار الجمهوري بتعيين الأستاذ الدكتور خالد بن الوليد عبد الفتاح أحمد، عميدًا لكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي.

وقدم رئيس الجامعة، خالص التهاني وأطيب الأمنيات للعميد الجديد، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه، ومؤكدًا ثقته في قدرة الدكتور خالد بن الوليد على تحقيق المزيد من التقدم والتميز لكلية العلوم في إطار من العمل المؤسسي والبحث العلمي المتميز وخدمة المجتمع.

ويعد الدكتور خالد بن الوليد من الكفاءات الأكاديمية المرموقة بجامعة جنوب الوادي، حيث يشغل درجة أستاذ في علوم المواد والفيزياء التطبيقية، وتقلد العديد من المناصب القيادية داخل الكلية، كما ساهم بفعالية في تطوير الأداء الأكاديمي والإداري بالكلية، ويشغل حالياً منصب مدير المركز الإقليمي لمبادرة تحالف وتنمية بإقليم جنوب الصعيد.
 

يذكر أن الدكتور خالد بن الوليد، أستاذ علوم المواد والفيزياء التطبيقية بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي، تخرج فى كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي عام 2000 وحصل على الماجستير عام 2003، الدكتوراه عام 2006، وعين معيدا بكلية العلوم بقنا فى 2001،  ثم مدرسا مساعدا بالكلية فى 2003، ومدرس فى 2006، ثم أستاذ مشارك فى 2013 ثم أستاذا بالكلية فى 2019.

كما تولى رئاسة قسم الفيزياء بكلية العلوم بقنا، ثم عمل وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وباحث رئيسي بالمركز المصري للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة، ومدير وحدة إدارة المشروعات بجامعة جنوب الوادي، ومدير وحدة الجودة بكلية العلوم بقنا.
 

جامعة جنوب الوادي الدكتور خالد بن الوليد علوم جنوب الوادي كلية العلوم تطوير الأداء الأكاديمي أستاذ علوم المواد قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي2025

أسعار استمارة البطاقة الشخصية2025.. ورابط التجديد أونلاين

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-9-2025

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

المتهمين بواقعة مطاردة طريق الواحات

أخدنا حقوقنا.. أول تعليق من ضحية واقعة مطاردة طريق الواحات بعد الحكم على المتهمين

جوميز

البرتغالي جوزيه جوميز مدربا لفريق الأهلي بشرط وحيد.. ما هو؟

ترشيحاتنا

الزواج

هل يُعتبر قول "زوجتك نفسي" عبر الهاتف زواجًا شرعيًا؟.. أمين الفتوى يجيب

المولد النبوي الشريف

الإفتاء: الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم تعبير عن المحبة والاقتداء به

الصلاة على النبي

علي جمعة: الصلاة على النبي بدء الذكر الصحيح ويوقر محبته في قلب المؤمن

بالصور

نشرة المرأة: طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم.. أبراج تتغير أحوالهم ماديا وعاطفيا في أواخر شهور السنة.. هل أنت منهم؟ داليا مصطفى تخطف الأنظار بلوك جديد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

داليا مصطفى تخطف الأنظار بلوك جديد

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

فيديو

رسالة "شات جي بي تي" لأسما

أسما شريف منير ترتدي الحجاب و«شات جي بي تي» يهنئها.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد