مصدر في مجلس الزمالك: تأخرنا في سداد القسط الأول من صفقة البرازيلي ألفينا

كشف الإعلامي أحمد حسن حقيقة الأنباء المترددة بخصوص التأخر في سداد القسط الأول لصالح لنادي أوليكساندريا الأوكراني بشأن صفقة البرازيلي خوان ألفينا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر في مجلس الزمالك : نعم تأخرنا في سداد القسط الاول من صفقة البرازيلي ألفينا .. ومنذ ازمه سحب الأرض تواصلنا مع النادي الاوكراني و أخطرناهم بتأخر تحصيل مداخيل ماليه للنادي عطلت إرسال القسط .. والنادي الاوكراني لم يشتكي للفيفا حتي الآن".

وكان قد يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عودة التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق للتدريبات الجماعية بداية من اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان اللاعب اعتذر للجهاز الفني وإدارة الكرة، عما بدر منه قبل مباراة فاركو في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، بعد اعتراضه على المدير الفني في إحدى التدريبات.