الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
إنشاء وتجهيز مجمع لإنتاج البذور في مصر بمواصفات عالمية
كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025؟
ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: اغتيال قادة حماس رد مبرر على عمليات القدس وغزة
مصر تدين بشدة العمل العدواني لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطر
الرئاسة الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة
رئاسة الجمهورية: الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة قطر
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء الآثم على قطر ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مليون طن أسمدة ورقابة صارمة على الجمعيات الزراعية.. قرارات عاجلة لحماية الأمن الغذائي

عادل نصار

إجراءات عاجلة تتخذها الدولة المصرية لحماية الأمن الغذائي القومي واحتياجات المزارعين من الأسمدة، وخاصة في ظل الظروف الحالية الإقليمية والعالمية.

الدكتور علاء فاروق، استصلاح الأراضي، كشف عن أبرز هذه الإجراءات التي تمت على أرض الواقع لتأمين الاحتياحات للمزارعين، ولعلى أبرزها تأمين احتياجات المزارعين من الأسمدة.

وخلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، كشف الدكتور علاء فاروق، استصلاح الأراضي، عن أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية لتأمين احتياجات المزارعين من الأسمدة، رغم التحديات الإقليمية، وعلى رأسها تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

الوزارة ضخت أكثر من مليون طن من الأسمدة المدعمة للموسم الصيفي

الدكتور علاء فاروق، استصلاح الأراضي، تابع أن الوزارة ضخت أكثر من مليون طن من الأسمدة المدعمة للموسم الصيفي، الذي يمتد من 15 أبريل حتى 30 سبتمبر، مشيرًا إلى أن الكميات المستهدفة تبلغ نحو 1.2 مليون طن، ويجري توزيعها تدريجياً وفق منظومة واضحة ومراقبة.

لجان تفتيش تغطي أكثر من 6200 جمعية زراعية على مستوى الجمهورية

وتابع الدكتور علاء فاروق، استصلاح الأراضي، أنّ الأسمدة تُوزع بسعر معلن ومدعم يبلغ 4500 جنيه للطن، ويُسمح فقط بإضافة مصاريف نقل بسيطة لا تتجاوز جنيهات معدودة، مشددًا على أن الوزارة قامت بتغيير آلية التوزيع بالكامل، لتتم وفق نظام التوريد التدريجي بما يضمن تلبية احتياجات صغار المزارعين حتى 25 فداناً، ومتابعة دقيقة عبر الجمعيات الزراعية المنتشرة في جميع المحافظات.

تجاوزات محدودة في الحصر الزراعي ببعض الجمعيات 

وفيما يتعلق بظاهرة السوق السوداء، أقر الدكتور علاء فاروق، استصلاح الأراضي، بوجودها، مرجعًا أسبابها إلى وجود سعرين للأسمدة، إضافة إلى بعض الممارسات غير السليمة، مثل قيام ملاك الأراضي بتأجيرها دون تسليم بطاقات الحيازة للمزارعين، ما يحرمهم من الحصول على الأسمدة المدعمة ويدفعهم للجوء إلى السوق السوداء، حيث تُباع الشيكارة بنحو  1300 جنيه، مقابل سعر مدعوم يتراوح بين 250 و300 جنيه: "هناك أيضًا تجاوزات محدودة في الحصر الزراعي ببعض الجمعيات، يجري التعامل معها بكل حزم".

أراضي زراعية

وأكد الدكتور علاء فاروق، استصلاح الأراضي، أن الوزارة تُكثف جهود الرقابة الصارمة، بالتعاون مع وزارة التموين، من خلال لجان تفتيش تغطي أكثر من 6200 جمعية زراعية على مستوى الجمهورية.

وشدد الدكتور علاء فاروق، استصلاح الأراضي، على أن هذه الجهود ستستمر حتى يتم ضبط المنظومة بشكل كامل، مشيرًا إلى أن نسبة التوزيع حتى الآن تجاوزت 80% من إجمالي المستهدف، ما يعكس التزام الدولة بدعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج.

