الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
إنشاء وتجهيز مجمع لإنتاج البذور في مصر بمواصفات عالمية
كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025؟
ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: اغتيال قادة حماس رد مبرر على عمليات القدس وغزة
مصر تدين بشدة العمل العدواني لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطر
الرئاسة الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة
رئاسة الجمهورية: الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة قطر
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء الآثم على قطر ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إقامة 23 معرض أهلاً مدارس لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالجيزة

إقامة 23 معرضًا "أهلاً مدارس" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالجيزة
إقامة 23 معرضًا "أهلاً مدارس" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالجيزة
أحمد زهران

إنتهت محافظة الجيزة، من إقامة 23 معرضًا "أهلاً مدارس" على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن بالإضافة إلى 3 معارض بالمدن الجديدة ليصل إجمالي 26 معرضاً وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المعارض مُقامة على مساحة إجمالية تبلغ 6841 مترًا مربعًا وتضم نحو 282 باكية بيعية بمشاركة 243 عارضين بما يتيح تنوعًا في المنتجات المعروضة لتلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور وبنسب تخفيضات تتراوح بين ٢٠ الي ٣٠% .

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم إقامة 3 معارض رئيسية بالتعاون مع الغرفة التجارية بأحياء العمرانية وإمبابة ومركز البدرشين، إلى جانب 20 معرضًا آخر موزعة على مختلف الأحياء والمراكز والمدن.

في نطاق الأحياء أُقيمت المعارض في عدة مواقع حيوية لضمان سهولة الوصول إليها من قبل المواطنين حيث تم تخصيص معارض في حي بولاق الدكرور بشارع الملك فيصل بجوار البنك الأهلي، وفي حي العجوزة بميدان الكيت كات، وفي حي الدقي بشارع التحرير أمام مترو البحوث، وفي حي الهرم بشارع فيصل محطة حسن محمد، وفي حي الوراق بكورنيش النيل بجوار قسم شرطة الوراق. 
كما شملت المواقع أيضًا سوق الخضار الكائن بشارع ربيع الجيزي وشارع الأهرام بجوار طلعة كوبري الجيزة المعدني بحي جنوب الجيزة، إلى جانب معرض بشارع ترعة الزمر بجوار الشركة الشرقية للدخان بحي العمرانية، وشارع ترسا أمام مسجد عكاشة بحي الطالبية، فضلًا عن معرض خلف صوامع إمبابة بأرض الجمعية امتداد شارع جمال الدين الأفغاني بحي إمبابة، وأخيرًا بشارع حسين مهران أعلى نفق أحمد عرابي بميدان حدائق سفنكس بارك بحي المنيرة الغربية.

أما في نطاق المراكز والمدن فقد تم إقامة معرض بمدينة البدرشين بشارع النيل السعيد وبمركز أوسيم أسفل محور كمال عامر مزلقان اللعبة، وبمدينة منشأة القناطر أمام بنك مصر فرع منشأة القناطر، وبمدينة الحوامدية بشارع متولي شعراوي من مصر أسيوط أمام مجلس المدينة.

كما أُقيمت معارض أخرى بمدينة الصف بجوار محكمة الصف أمام صيدلية الجمهورية وبنك مصر، وبمدينة العياط بشارع شكري القوتلي، وبمدينة كرداسة بشارع المدبح بجوار ديوان مركز ومدينة كرداسة، وبمدينة أبو النمرس بطريق 6 أكتوبر بجوار موقف الأتوبيس، وبقرية القبابات مركز أطفيح بجوار مسجد أبو روق، بالإضافة إلى مدينة الواحات البحرية بمنطقة الباويطي أمام الوحدة المحلية.

بالإضافة إلى 3 معارض بالمدن الجديدة ضمت معرض بجهاز مدينة الشيخ زايد في الحي ال13 أمام مسجد الجامع 6 أ ، ومعرض في جهاز مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي في الساحة المجاورة لصالة حسن مصطفى ، وفي جهاز حدائق أكتوبر بجوار مبني الجهاز بطريق زويل .

وأكد محافظ الجيزة أن تلك المعارض تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على دعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة مشيدًا بالتعاون المثمر مع الغرفة التجارية ووزاة التموين وكافة الجهات المشاركة في تنظيم المعارض.

كما شدد المحافظ على أنه سيتم متابعة المعارض بشكل يومي من خلال فرق عمل ميدانية للتأكد من التزام العارضين بالأسعار المخفضة وجودة المنتجات المعروضة مع اتخاذ الإجراءات الفورية ضد أي محاولات للاستغلال أو رفع الأسعار، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر مع استقبال العام الدراسي الجديد.

أهلاً مدارس محافظة الجيزة المستلزمات المدرسية

