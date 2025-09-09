قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكتب نتنياهو: اسرائيل خططت ونفذت عملية قطر دون تدخل من أطراف خارجية
الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
إنشاء وتجهيز مجمع لإنتاج البذور في مصر بمواصفات عالمية
كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025؟
ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: اغتيال قادة حماس رد مبرر على عمليات القدس وغزة
مصر تدين بشدة العمل العدواني لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطر
الرئاسة الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة
رئاسة الجمهورية: الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة قطر
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
رياضة

بسبب الوضع في الدوحة.. أزمة في عودة الدفعة الثانية ببعثة الكونغ فو إلى القاهرة

شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي،
شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي،
عبدالله هشام

كشف شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، عن تواجده حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة وبرفقته لاعبان من المنتخب قادمون من البرازيل بعد انتهاء بطولة العالم للكبار في نسختها السابعة والتي أقيمت خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 9 سبتمبر الجاري.

وقال شريف مصطفى إنه يتواجد معه اللاعب علي ناصر واللاعبة ياسمين سليم في الدوحة حيث يتواجدون في العاصمة القطرية ترانزيت خلال رحلة العودة إلى القاهرة قادمين من البرازيل.

وأضاف مصطفى أن تطورات الأوضاع التي تشهدها الدوحة حاليا تسببت في ارتباك بشأن رحلة العودة إلى القاهرة مؤكدا على سلامته وسلامة اللاعبين برفقته وينتظر اتضاح الرؤية لاستكمال رحلة العودة إلى مصر.

وكانت الدفعة الأولى من بعثة المنتخب المصري للووشو كونغ فو وصلت إلى القاهرة ظهر اليوم الثلاثاء بعد المشاركة في بطولة العالم السابعة عشرة للكبار ساندا وأساليب التي أقيمت في البرازيل خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجاري وحصد خلالها الفراعنة 3 ميداليات متنوعة.

كان في استقبال البعثة بمطار القاهرة الدكتور محمد الدمياطي، مدير عام الإدارة العامة للتكريم والحافز الرياضي، نيابة عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد البكاتوشي، المدير التنفيذي للاتحاد، واللواء أحمد جاد مدير المنتخبات الوطنية للووشو كونغ فو.

شارك المنتخب في منافسات الساندا والأساليب بعشرة لاعبين بواقع 8 لاعبين في منافسات الساندا وهم: علي ناصر أحمد سليم، محمد خالد محمد الجيلاني، الحسين عبدالقادر حسن، سيف الدين محسن السيد، أحمد عبدالحميد أحمد  شلبي، ياسمين سليم علي رزق، آية صلاح عيد محمد، منة الله محمد محمد حسن.

وفي منافسات الأساليب شارك المنتخب المصري بلاعبين اثنين وهما اللاعبة رؤى خالد علي خليل، اللاعبة سارة صلاح محمد أحمد.

ضمت بعثة المنتخب المصري للجهاز الإداري والفني خلال منافسات بطولة العالم للكبار بالبرازيل المهندس محمود خيري، رئيس بعثة الساندا، العقيد الكيلاني فاروق، رئيس بعثة الأساليب، كابتن معتز راضي، مدير فني ساندا، كابتن رامي كامل، مدرب ساندا، كما ضمت البعثة كابتن عبدالله سيد، مدرب عام أساليب، كابتن عصام سيد سليمان، حكم دولي ساندا، كابتن إنجي شريف محمد، حكم دولي أساليب.

