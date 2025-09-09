الديهي عن الهجوم الإسرائيلي على قطر: نحن أمام دولة إرهاب لا تحترم ولا تعترف بقوانين دولية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما جرى اليوم من الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قادة حماس في دولة قطر، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أننا أمام دولة عنصرية ودولة إرهاب دولة لا تحترم ولا تعترف بقوانين دولية أو إنسانية.



وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، "ما جرى يبرهن على أن إسرائيل دولة احتلال ولا يمكن أن تكون دولة سلام، هذه الدولة التي خرجت من رحم الحركة الصهيونية الدولية لا يمكن أن تكون جارة للعرب وأن يكون بينهم سلام".



وتابع "إسرائيل اليوم تعلن أنها دولة حرب ودولة شيطان ودولة شر وليست دولة خير، هذه الدولة التي زرعت في أرض فلسطين ودمرت الحلم الفلسطيني وقطعت أوصال الضفة الغربية وجعلت قطاع غزة غير قابل للحياة، إسرائيل التي قتلت وحرقت وارتكبت هولوكست غزة أسوأ من الهولوكست النازي".



واستطرد "نتنياهو يتفوق في جرائمه على ما ارتكبته جرائم النازي، إسرائيل اليوم تستهدف اجتماع لقادة حماس بتنسيق مسبق مع الإدارة الأمريكية لرد على مقترح الولايات المتحدة وهذا يعني أن هناك تواطؤ واضح واستهداف واضح لقادة حماس بصرف النظر عن رأينا في حماس، ولكن الاعتداء على سيادة دولة شقيقة عربية هو أمر مرفوض شكلا ومضمونا ومحاولة تصفيتهم في الخارج ما هو إلا امتداد لسلسة التخلص من الفلسطينيين بغض النظر عن انتمائهم إلى حماس أو فتح".