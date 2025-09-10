تفاصيل زيارة نيافة الأنبا جريجوري إلى إيبارشية هولندا | صور

زار نيافة الأنبا جريجوري الأسقف العام لإيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، إيبارشية هولندا، وخلال الزيارة قام نيافته بعقد عدة لقاءات مع مجموعة من شباب الجيل الثاني، بحضور نيافة الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا، وجمع كبير من الآباء كهنة الإيبارشية.

وبدأ نيافته سلسلة لقاءات مع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عامًا، حيث تم الاجتماع في كنيسة سانت فيرينا في مدينة Bussum، وتركز الحديث على موضوع "الثعالب الصغار"، وتمت الإجابة عن جميع الأسئلة بمشاركة حوالي 450 شابًا.

كما صلى نيافته القداس الإلهي في كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمدينة لاهاي. بعد ذلك، التقى بشباب الجيل الثاني المتزوجين بكنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس السادس، حيث ألقى عليهم كلمة بعنوان "بيوت بركة". ثم توجه نيافته إلى كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس في مدينة Hasselt ببلجيكا، حيث عقد اجتماعاً مع الشباب تركز حول "الاستعداد للجهاد الروحي"، وأجاب خلالها على أسئلتهم. وقد حضر اللقاء أيضاً نيافة الأنبا أرساني وعدد من كهنة الإيبارشية من هولندا وبلجيكا، بالإضافة إلى حوالي 350 شابًا.

الأمانة في الخدمة

كما صلى نيافته قداس آخر بكنيسة الشهيد أبي سيفين بالمركز الثقافي بالعاصمة أمستردام، وألقى العظة بعنوان "كن يقظًا"، وامتلأت جنبات الكنيسة بالمصلين من الشباب، وكان خورس الشمامسة يرددون الألحان باللغات الهولندية والقبطية والعربية، تلا ذلك عقد لقاءً للخدام في كنيسة السيدة العذراء بأمستردام، وتحدث نيافته حول موضوع "الأمانة في الخدمة"، وحضره كذلك نيافة الأنبا أرساني عدد من الآباء الكهنة، وحوالي 250 من الخدام والخادمات من مختلف كنائس الايبارشية.

واختتمت الزيارة بعقد لقاء لشباب الخريجين في كنيسة السيدة العذراء بأمستردام، وألقى نيافته كلمة بعنوان "أنتم ملح الارض"، وذلك بحضور 250 من الشباب، وحضر نيافته حفل استقبال أقامه الشباب ترحيبا بنيافته.