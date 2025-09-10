قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل جديدة لعدوان إسرائيل على قطر: 10 طائرات حربية شاركت في العملية
تهديد علني من إسرائيل: لن نتوقف عن استهداف حمـ.ــاس مهما حدث
«أنا بحبك أوي وفاكرة نصايحك وجدعنتك معايا».. زينة تنعى عمرو ستين بكلمات مؤثرة
هجوم جديد بطائرات مُسيّرة على إحدى سفن «أسطول الصمود» بتونس
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء 10-9-2025
حكم مُصاحبة أصدقاء السوء وعدم القدرة على الابتعاد .. أمين الفتوى يجيب
محلل رياضي: الهجوم على حسام حسن غير مُبرّر .. ونجاحاته تتحدّث عن نفسها
خطوات وأوراق استخراج رخصة القيادة 2025
مليون طن.. وزير الزراعة: توزيع 80% من الأسمدة خلال الموسم الزراعي الصيفي
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ34 من مصر إلى قطاع غزة
أوروبا على فوهة بركان .. بولندا تُسقط مُسيرات روسية وتغلق مطاراتها
حازم إمام يكشف رأيه في أداء مصر ويصف مباراة بوركينافاسو بـ«الفرصة الضائعة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تفاصيل زيارة نيافة الأنبا جريجوري إلى إيبارشية هولندا | صور

الأنبا جريجوري
الأنبا جريجوري
ميرنا رزق

زار نيافة الأنبا جريجوري الأسقف العام لإيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، إيبارشية هولندا، وخلال الزيارة قام نيافته بعقد عدة لقاءات مع مجموعة من شباب الجيل الثاني، بحضور نيافة الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا، وجمع كبير من الآباء كهنة الإيبارشية.

وبدأ نيافته سلسلة لقاءات مع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عامًا، حيث تم الاجتماع في كنيسة سانت فيرينا في مدينة Bussum، وتركز الحديث على موضوع "الثعالب الصغار"، وتمت الإجابة عن جميع الأسئلة بمشاركة حوالي 450 شابًا.

كما صلى نيافته القداس الإلهي في كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمدينة لاهاي. بعد ذلك، التقى بشباب الجيل الثاني المتزوجين بكنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس السادس، حيث ألقى عليهم كلمة بعنوان "بيوت بركة". ثم توجه نيافته إلى كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس في مدينة Hasselt ببلجيكا، حيث عقد اجتماعاً مع الشباب تركز حول "الاستعداد للجهاد الروحي"، وأجاب خلالها على أسئلتهم. وقد حضر اللقاء أيضاً نيافة الأنبا أرساني وعدد من كهنة الإيبارشية من هولندا وبلجيكا، بالإضافة إلى حوالي 350 شابًا.

الأمانة في الخدمة

كما صلى نيافته قداس آخر بكنيسة الشهيد أبي سيفين بالمركز الثقافي بالعاصمة أمستردام، وألقى العظة بعنوان "كن يقظًا"، وامتلأت جنبات الكنيسة بالمصلين من الشباب، وكان خورس الشمامسة يرددون الألحان باللغات الهولندية والقبطية والعربية، تلا ذلك عقد لقاءً للخدام في كنيسة السيدة العذراء بأمستردام، وتحدث نيافته حول موضوع "الأمانة في الخدمة"، وحضره كذلك نيافة الأنبا أرساني عدد من الآباء الكهنة، وحوالي 250 من الخدام والخادمات من مختلف كنائس الايبارشية.

واختتمت الزيارة بعقد لقاء لشباب الخريجين في كنيسة السيدة العذراء بأمستردام، وألقى نيافته كلمة بعنوان "أنتم ملح الارض"، وذلك بحضور 250 من الشباب، وحضر نيافته حفل استقبال أقامه الشباب ترحيبا بنيافته.

الأنبا جريجوري الأنبا جريجوري الأسقف العام لإيبارشية جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية إيبارشية هولندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

iPhone 17

الأسعار الكاملة لمنتجات آبل الجديدة.. إليك التكلفة بالدولار وما يعادلها بالجنيه المصري

صورة من التدريبات

تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور

دولار امريكي

عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر

مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة في أسوان

تعرف على مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 10-9-2025

محافظ المنيا يفتتح المعرض

يضم 40 عارضاً و30 جناحاً .. محافظ المنيا يفتتح معرض «أهلاً مدارس 2025» بتخفيضات تصل لـ 30%

رعاية بورسعيد الصحية تعلن رفع الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الحياة بورفؤاد بزيادة ٦ أسرة

زيادة الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الحياة ببورفؤاد إلى 104 أسِرّة | صور

بالصور

أضرار القهوة على الريق .. مخاطر صحية قد لا تعرفها

ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟

يغني عن حقن الأنسولين.. علاج مُبتكر لـ مرض السكري من النوع الثاني

كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟
كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟
كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟

تقلصات العضلات .. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج والوقاية

ما هي تقلصات العضلات؟
ما هي تقلصات العضلات؟
ما هي تقلصات العضلات؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟.. فوائد غير مُتوقعة تعرّف عليها

فوائد غير متوقعة لتناول البرقوق يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول البرقوق يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول البرقوق يوميا

فيديو

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد