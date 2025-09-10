قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار النفط ترتفع وسط توترات الشرق الأوسط ومخاوف العقوبات على روسيا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد هجوم إسرائيل على قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطر وطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أوروبا فرض رسوم جمركية على مشتري النفط الروسي، إلا أن ضعف التوقعات بالسوق حدّ من حجم المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً، أو بنسبة 0.90%، لتصل إلى 67 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتاً، أو بنسبة 0.96%، لتسجل 63.23 دولاراً للبرميل.

وكانت الأسعار قد صعدت 0.6% عند التسوية أمس، بعد إعلان إسرائيل استهداف قادة حماس في الدوحة، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء القطري تهديداً لعقد محادثات السلام بين الحركة وإسرائيل.

غير أن استجابة أسعار النفط كانت محدودة نسبياً نظراً لضعف السوق بشكل عام. فقد ارتفع الخامان القياسيان بنسبة تقارب 2% بعد الهجوم مباشرة، قبل أن يتراجعا بعد أن أبلغت الولايات المتحدة الدوحة بأن هذا الأمر لن يتكرر على أراضيها.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي.جي، في مذكرة اطلعت عليها رويترز: «رد الفعل البسيط في أسعار النفط الخام على هذه الأنباء، إلى جانب الشكوك بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب عن احتمال تشديد العقوبات على مشتري النفط الروسي، يجعل النفط الخام عرضة لانخفاض الأسعار».

عقوبات على مشتري النفط الروسي

وذكر مصدران أن ترامب حث الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصين والهند ضمن استراتيجية للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتعد الصين والهند من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي، ما ساعد في دعم خزائن موسكو منذ بدء غزوها لأوكرانيا عام 2022، رغم الضغوط الكبيرة للعقوبات الأميركية.

وكتب محللون من مجموعة بورصات لندن: «قد يؤدي توسيع نطاق الرسوم الجمركية لتشمل مشترين رئيسيين آخرين مثل الصين إلى تعطيل صادرات النفط الخام الروسي وخلق نقص في المعروض العالمي، ما يشير إلى صعود محتمل في أسعار النفط».

وأضافوا: «مع ذلك، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين حول المدى الذي ستذهب إليه الإدارة، إذ يمكن أن تتعارض الإجراءات الصارمة مع الجهود الرامية للسيطرة على التضخم والتأثير على الفدرالي لخفض أسعار الفائدة».

ويتوقع المتعاملون أن يخفض الفدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي ويزيد الطلب على النفط.

لكن العوامل الأساسية للسوق ما زالت ضعيفة. وحذرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية من أن أسعار النفط الخام العالمية ستتعرض لضغوط كبيرة في الأشهر المقبلة نتيجة ارتفاع المخزونات مع زيادة إنتاج منظمة أوبك وحلفائها.



 

