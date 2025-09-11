قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرفة التجارة الأمريكية تتوقع سقوط غالبية الشركات العاملة بالصين بفعل رسوم ترامب
توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها
بعد هجوم الدوحة.. كندا تعيد تقييم علاقاتها مع إسرائيل وتعلن المضي نحو الاعتراف بفلسطين
كهرباء جنوب الدلتا: إيقاف شحن العدادات مؤقتا من مساء اليوم
ما هي مكفرات الذنوب؟.. 6 أعمال عظيمة تمحو السيئات وتنجيك من عذاب النار
المندوب الروسي في فيينا : مطلب إيران بالحصول على ضمانات أمنية
مواد قا تلة.. حقيقة شاحنة رش المعطر في العاصمة الإدارية
ترامب يوبخ نتنياهو في مكالمة حادة بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
وداعا الموجات الحارة.. بدء العد التنازلي لانخفاض درجات الحرارة
حبس خادمة استولت على نصف مليون جنيه ملك مخدومتها عبر انستاباي
وسائل إعلام لبنانية: الجماعات المتطرفة حاولت حرق منزل فضل شاكر بسبب الغناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سار عكس الاتجاه.. سائق سيارة ميكروباص بالقاهرة يواجه الحبس سنة بالقانون

المتهم
المتهم
معتز الخصوصي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير عكس الاتجاه وإعاقة حركة المرور بأحد الطرق بالقاهرة معرضاً حياته والآخرين للخطر.

 بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق "بدون رخصة قيادة" - مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية).

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لاختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها. 

السير عكس الاتجاه

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».

قائد سيارة ميكروباص السير عكس الاتجاه إعاقة حركة المرور الأجهزة الأمنية قانون المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

التوقيت الشتوي 2025

رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

أرشيفية

رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

أرشيفية

مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية

مصطفى مدبولي

إدخال 5 محافظات جديدة.. مدبولي: تخصيص استثنائي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

رئيس الوزراء

الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية

ترشيحاتنا

الصفصاف

علاج فعال للأمراض.. اكتشف فوائد الصفصاف الأبيض الصحية

كبسة الدجاج

طريقة عمل كبسة الفراخ بمذاق شهي.. اعرفها

شرايين

تحذير.. هذه الأخطاء تسبب انسداد الشرايين

بالصور

تتخطى الـ 300 ألف جنيها.. عبير صبري تلفت الانتباه بإطلالة مبهرة

بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة
بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة
بير صبرى تلفت الانتباه بإطلالة ملفتة

كب مكشوف.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

كب مكشوف..منة فضالى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
كب مكشوف..منة فضالى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
كب مكشوف..منة فضالى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي
نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي
نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق
بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق
بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد