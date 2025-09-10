محافظ الوادي الجديد يتابع انتظام العمل بالمقر الجديد للمبنى الإداري للديوان العام

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، المقر الجديد للمبنى الإداري التابع لديوان عام المحافظة (جمعية شروق سابقًا) ، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة.

حيث تابع سير العمل بالإدارات المختلفة بعد رفع كفاءة المبنى وإعادة استغلاله؛ لتطوير منظومة الأداء الوظيفي وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.



كما وجّه بدراسة أرشفة الملفات والمستندات الورقية إلكترونيًا، ووضع خطة للانتهاء من تطبيق منظومة الإعلانات وعدم السماح بوضع أي لافتات إعلانية دون ترخيص مسبق.