سما المصري: هطلع العمرة بفلوسي الحلال من شغلي

ردت الفنانة سما المصري على أحد متابعيها الذي عرض عليها التكفل بمصاريف أداء العمرة.

وكتبت سما المصري عبر حسابها على «إنستجرام»: «محدش يبعتلي إنه عايز يطلعني عمره على حسابه.. أنا لما أروح أزور بيت الله وقبر الحبيب هاطلع من فلوسي الحلال لما ربنا يكرمني أكتر وأجيبها من شغلي».

وأضافت: «اللي عايز يساعدني بجد يبعتلي رسالة هنا أعمل إعلان لو عنده أي منتج.. غير كده كتر ألف خيركم أنا مش هاروح ألمس الكعبة بفلوس غيري.. شكرا».

وأثارت الفنانة سما المصري جدلًا جديدًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما كشفت أن عدد عروض الزواج التي تتلقاها ارتفع بشكل ملحوظ منذ ارتدائها الحجاب.

وكتبت سما المصري، في منشورها عبر حسابها على موقع “فيسبوك”: "عروض الجواز مني زادت أوي بعد الحجاب.. أعمل إيه؟! هل الحجاب بيحليني وبينضفني وبيحلي الناس وبينضفها من جوه كده؟".

وأضافت سما المصري في رسالة موجهة للفتيات: "لكل البنات اتحجبوا هتتجوزوا.. ولغير المحجبات ربنا يرزقكم بعرسان حلوة ويهديكم للحجاب، الحجاب دا قمر أوي وأنا حبيته بجد".

وظهرت سما المصري مؤخرًا مرتدية الحجاب في منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ارتداءه جاء تزامنًا مع توبتها وابتعادها عن الأضواء المثيرة للجدل، مشددة على أن هذه الخطوة نابعة من رغبة صادقة في بدء صفحة جديدة مع الله، وأنها ليست بحثًا عن التريند كما يظن البعض.