قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهوا من ذلك الآن.. عائلات الرهائن تطالب بإنهاء حرب الإبادة في غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن مباراة يونايتد
رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاكٌ لسيادة قطر ويهدد أمن المنطقة
تأجيل عرض ابنتي ابراهيم سعيد على خبيرين نفسي واجتماعي لـ 15 سبتمبر
وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين
برعاية مصرية.. السعودية ترحب باستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
اصطدمت السيارة بالكمين.. إصابة شخصين على طريق جمصة
قريباً .. طرح وحدات سكنية وقطع أراض مميزة ومتخللات بعدد من المدن الجديدة مع سداد كامل الثمن
رئيس الإمارات: الاعتداء على قطر يقوض أمن المنطقة واستقرارها
شراكة استراتيجية بين الصحة والإنتاج الحربي لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين
مفاجأة .. الشرع يزور الحليف الرئيسي لبشار الأسد || ما السبب ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سما المصري: هطلع العمرة بفلوسي الحلال من شغلي

سما المصري
سما المصري
ميرنا محمود

ردت الفنانة سما المصري على أحد متابعيها الذي عرض عليها التكفل بمصاريف أداء العمرة.

وكتبت سما المصري عبر حسابها على «إنستجرام»: «محدش يبعتلي إنه عايز يطلعني عمره على حسابه.. أنا لما أروح أزور بيت الله وقبر الحبيب هاطلع من فلوسي الحلال لما ربنا يكرمني أكتر وأجيبها من شغلي».

وأضافت: «اللي عايز يساعدني بجد يبعتلي رسالة هنا أعمل إعلان لو عنده أي منتج.. غير كده كتر ألف خيركم أنا مش هاروح ألمس الكعبة بفلوس غيري.. شكرا».

وأثارت الفنانة سما المصري جدلًا جديدًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما كشفت أن عدد عروض الزواج التي تتلقاها ارتفع بشكل ملحوظ منذ ارتدائها الحجاب.

وكتبت سما المصري، في منشورها عبر حسابها على موقع “فيسبوك”: "عروض الجواز مني زادت أوي بعد الحجاب.. أعمل إيه؟! هل الحجاب بيحليني وبينضفني وبيحلي الناس وبينضفها من جوه كده؟".

وأضافت سما المصري في رسالة موجهة للفتيات: "لكل البنات اتحجبوا هتتجوزوا.. ولغير المحجبات ربنا يرزقكم بعرسان حلوة ويهديكم للحجاب، الحجاب دا قمر أوي وأنا حبيته بجد".

وظهرت سما المصري مؤخرًا مرتدية الحجاب في منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ارتداءه جاء تزامنًا مع توبتها وابتعادها عن الأضواء المثيرة للجدل، مشددة على أن هذه الخطوة نابعة من رغبة صادقة في بدء صفحة جديدة مع الله، وأنها ليست بحثًا عن التريند كما يظن البعض.

سما المصري صور سما المصري تصريحات سما المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ترشيحاتنا

غارات إسرائيلية

صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 64.656 شهيدا

حلف شمال الأطلسي

بعد اختراق مجالها الجوي.. بولندا توجه طلبا عاجلا إلى حلف شمال الأطلسي

بولندا

إجراء بولندي عاجل ضد موسكو بعد اختراق مسيرات روسية لمجالها الجوي

بالصور

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟
بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟
بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟

طريقة عمل البط المحمر المسلوق بشكل سهل وسريع

طريقة عمل البط المحمر المسلوق
طريقة عمل البط المحمر المسلوق
طريقة عمل البط المحمر المسلوق

طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة بديل مثالي للسناك الجاهز فى 15دقيقة

طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة
طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة
طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة

مبلغ صادم.. سعر توب بسمة بوسيل يثير الجدل

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد