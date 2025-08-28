سما المصري بعد الحجاب : عروض الزواج زادت "ياريت كل البنات تتحجب"

أثارت الفنانة سما المصري جدلًا جديدًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما كشفت أن عدد عروض الزواج التي تتلقاها ارتفع بشكل ملحوظ منذ ارتدائها الحجاب.

وكتبت سما المصري في منشورها عبر حسابها على موقع “فيسبوك”: "عروض الجواز مني زادت أوي بعد الحجاب… اعمل إيه؟! هل الحجاب بيحليني وبينضفني وبيحلي الناس وبينضفها من جوه كده؟".

وأضافت سما المصري في رسالة موجهة للفتيات: "لكل البنات اتحجبوا هتتجوزوا.. ولغير المحجبات ربنا يرزقكم بعرسان حلوة ويهديكم للحجاب، الحجاب دا قمر أوي وأنا حبيته بجد".



وكانت ظهرت سما المصري مؤخرًا مرتدية الحجاب في منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ارتداءه جاء تزامنًا مع توبتها وابتعادها عن الأضواء المثيرة للجدل، مشددة على أن هذه الخطوة نابعة من رغبة صادقة في بدء صفحة جديدة مع الله، وأنها ليست بحثًا عن التريند كما يظن البعض.

