سيد عبد الحفيظ عن منتقدي حسام حسن: سيبونا نفرح شويه

دافع سيد عبد الحفيظ عن الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بعد التعادل السلبي لمنتخب مصر مع بوركينافاسو.

وقال سيد عبد الحفيظ عبر تصريحات تلفزيونية مع مهيب عبد الهادي : سيبونا نفرح شويه أحنا كنا بنخرج من النيجر وليبيريا وسيراليون.

وبعد التعادل الثمين مع بوركينا فاسو في العاصمة واجادوجو، واصل منتخب مصر خطواته الثابتة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يستعد لمواجهة منتخب جيبوتي يوم 9 أكتوبر المقبل، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

وتقام المباراة خلال فترة التوقف الدولي من 6 إلى 15 أكتوبر.

كان المنتخب المصري قد حصد نقطة مهمة بعد التعادل السلبي مع بوركينا فاسو على ملعب 4 أغسطس، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين.

وبهذه النتيجة حافظ الفراعنة على صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، بوركينا فاسو.