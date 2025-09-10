قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مسؤل صيني: توسيع التعاون في مجالات التجارة والتصنيع المشترك مع مصر ضرورة

القائم بأعمال السفارة الصينية بالقاهرة
القائم بأعمال السفارة الصينية بالقاهرة
أمينة الدسوقي

قال تشانغ تاو قائم باعمال السفارة الصينية بالقاهرة إن مصر عضو في أسرة منظمة شنغهاي للتعاون حيث حضر رئيس الوزراء مصطفي مدبولي قمة تيانجين نيابة عن الرئيس السيسي وخلال القمة، التقى الرئيس شي جين بينغ بحرارة برئيس الوزراء مدبولي، كما أجرى تساي تشي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأمين أمانة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لقاء معه، وشارك السفير لياو لي تشيانغ في الفعاليات ذات الصلة في بكين.

وتابع القائم باعمال السفارة الصينية بالقاهرة خلال ندوة عرض نتائج قمة منظمة شنغهاي للتعاون لعام 2025 التي انعقدت في تيانجين أن الرئيس شي جين بينغ أكد على أهمية الدعم المتبادل والثقة السياسية المتبادلة بين الصين ومصر في ظل الظروف الجديدة كشقيقين، معبرا عن ضرورة التآزر والتضامن في القضايا التي تتعلق بالمصالح الأساسية والاهتمامات الرئيسية لكل منهما. 

وأكد القائم بأعمال السفارة الصينية بالقاهرة علي ضرورة تعميق الشراكة والتعاون المتبادل المنفعة، وتعزيز الالتقاء بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية 2030، وتوسيع التعاون في مجالات مثل التجارة والتصنيع المشترك والطاقة الجديدة، بقيادة التعاون في الحدائق الصناعية مثل منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري كما ينبغي تعزيز التعاون الوثيق والمتعدد الأطراف، لتحمل الرسالة التاريخية ومسؤوليات القوة الكبرى المتمثلة في كونهما عضوين مهمين في الجنوب العالمي، وصون منجزات انتصار الحرب العالمية الثانية، ومعارضة الأحادية والتنمر، والدفاع عن النظام الدولي المتركز على الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على القانون الدولي. 

وأكد أن رئيس الوزراء مدبولي نقل تحيات الرئيس السيسي الصادقة واحترامه للرئيس شي جين بينغ، مؤكدًا أن الصين شريك وصديق حقيقي لمصر حيث تولي مصر أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الصين وتلتزم التزامًا راسخًا بمبدأ الصين الواحدة.

وأشار إلي أن مصر على استعداد لتعميق التعاون الثنائي في مجالات مثل الطاقة الجديدة والمركبات الكهربائية والتمويل وتحلية مياه البحر، وتتطلع إلى المزيد من الشركات الصينية للاستثمار والقيام بأعمال تجارية في مصر. في مواجهة الوضع العالمي والتحديات التي تواجه التجارة الدولية والشؤون الاقتصادية، تدعم مصر سلسلة المبادرات العالمية التي اقترحها الرئيس شي جين بينغ، وترغب في تعزيز التنسيق والتعاون مع الصين لحماية المصالح المشتركة للدول النامية. 
 

تشانغ تاو قائم باعمال السفارة الصينية منظمة شنغهاي الرئيس شي جين بينغ

