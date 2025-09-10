إسرائيل تستهدف مجمعات عسكرية للحوثيين في صنعاء.. و"أنصار الله" تتوعد بالرد

شنت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المناطق المجاورة، مستهدفة ما قالت مصادر إسرائيلية إنها “مجمعات عسكرية تابعة لجماعة الحوثي، من بينها مجمع لتخزين الوقود”.

وفي المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، أن الدفاعات الجوية للجماعة تصدت للطائرات الإسرائيلية أثناء محاولتها شن غارات على أهداف في صنعاء.

وأكد أن القوات المسلحة الحوثية في جهوزية كاملة للتعامل مع أي عدوان"، مشيراً إلى أن المواجهة مع الطائرات المعادية لا تزال مستمرة.

وسمع دوي انفجارات عنيفة في أنحاء مختلفة من صنعاء، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مواقع يعتقد أنها استُهدفت بالقصف، فيما لم تصدر حتى الآن تقارير رسمية حول حجم الخسائر البشرية أو المادية.