رئيس الوزراء: اكتشاف بئر جديدة في الصحراء الغربية بطاقة 50 مليون قدم مكعب من الغاز

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإستكشافات الجديدة في قطاع الطاقة، تؤدي إلى إعتماد الدولة على الانتاج المحلي وتقليل فاتورة الإستيراد، مما يكون له مردود إيجابي على الإقتصاد المصري.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن هناك بئر جديد الصحراء الغربية بطاقة 50 مليون قدم مكعب من الغاز مما سيؤدي إلى إنعاش قطاع الطاقة في مصر، وبالتالي تقل فاتورة الاستيراد.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن هناك دخول عدد من اكبر شركات التعدين في البحث والاستكشاف في مصر في قطاع البترول والغاز.