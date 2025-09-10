بتخفيضات 40%.. محافظة دمياط تقيم أكبر معرض عقاري خلال مهرجان التسويق

أعلنت محافظة دمياط، عن انطلاق أكبر معرض عقاري في مدينة دمياط الجديدة في نسخته الرابعه على التوالى ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان دمياط التسويقي والذي يحمل شعار دمياط حاجه تانية .

وأكدت المحافظة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، ان معرض دي بلس العقاري يجمع أكبر المطوريين العقاريين بالدلتا لمدة ٣ أيام وفي مكان واحد بخصومات وعروض حصرية علي المشروعات المختلفة في مدينة دمياط الجديدة - المنصورة الجديدة - العاصمة الإدارية - التجمع الخامس في الفترة من ٢٥ /٩ حتي ٢٧/٩ و ان الدخول بدون دعوات ومجاني بالكامل.

ومن جانبه قال مصطفى سعيد بكر منسق المعرض العقاري دي بلس إن المعرض تم تنظيمه في ثلاثة نسخ وستكون تلك نسخته الرابعة على التوالي ويشارك به اكثر من ١٥ مطور عقاري ، في اربعة مناطق وهنا تكمن الميزة ان المعرض يجمع مطورين عقارين والدخول مجاني بدون دعوات بحيث يستقبل اكبر عدد من المواطنين ويحقق لهم الاستفادة القصوى.



واضاف ان أجنحة المعرض تضم اعداد كبيرة من المطورين والمستثمرين العقاريين ، لعرض مشروعاتهم وبالأخص داخل مدينتى دمياط الجديدة و المنصورة الجديدة، وذلك بتخفيضات تصل إلى 40 % ، وتسهيلات فى السداد ،وتفقدا كذلك جناح ادارة الاستثمار بمحافظة دمياط الذى يتم من خلاله عرض الفرص الاستثمارية المتنوعة التى تتمتع بها محافظة دمياط.