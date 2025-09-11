شاهد| رينو كليو 2027 الهاتشباك الجديدة

كشفت شركة رينو عن طرازها الجديد رينو كليو موديل 2027، التي تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك، وتظهر حاليا في جيلها السادس، وستعمل بمحرك هجين ومحرك بنزين نقي، وتأتي بأطوال وأعراض أكثر بقليل من الجيل الخامس السابق.

تعتمد سيارة رينو كليو موديل 2027 على نفس منصة CMF-B، وصممت أبعادها لإضفاء مظهر رياضي أكثر قوة.

تنتج سيارة رينو كليو موديل 2027 قوة 143 حصانا، وبها بطارية سعة 1.4 كيلووات/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 8.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

مواصفات رينو كليو موديل 2027

زودت سيارة رينو كليو موديل 2027 بالعديد من المميزات، من ضمنها مقابض الأبواب الخلفية مخفية في العمود، وتم تقليص مساحة الزجاج في الباب الخلفي لخلق تأثير مائل دون القطع في خط السقف والتأثير على مساحة الرأس للركاب، وبها مصابيح خلفية مزدوجة فريدة من نوعها، وبها أضواء LED نهارية أنيقة على شكل نصف شعار Renault الماسي.

بالإضافة إلى أن سيارة رينو كليو موديل 2027 بها شاشة معلومات وترفيه مقاس 10.1 بوصة، وبها لوحة قيادة مقاس 10.25 بوصة، وبها نظام جوجل، وبها متجر جوجل بلاي، وبها باقة بيانات مجانية سعة 2 جيجابايت، وبها عجلة قيادة جديدة أصغر حجماً مشتركة مع طرازي اوسترال ورافال، وبها مقاعد مصممة حديثًا، وبها دعامات للجانبين، وبها نظام متقدم لمساعدة السائق في السيارة الجديدة، وبها نظام الكبح الطارئ للرجوع للخلف، وتنبيه الركاب للخروج الآمن، ونظام الكشف الأمامي والخلفي مع تصحيح المسار الطارئ، ونظام مساعدة التوقف الطارئ يعمل على توقف السيارة تلقائيًا إذا اكتشفت عدم استجابة السائق.

ويوجد بـ سيارة رينو كليو موديل 2027، كاميرا لمراقبة نعاس السائق، وبها نظام مساعدة السائق النشط مع مثبت السرعة التكيفي الذكي، وبها كاميرا لمراقبة الانتباه، وبها مفتاح الأمان (My Safety Switch)، وبها نظام نقاط السلامة الذي يقيم سلوك السائق من حيث السرعة والمسار والمسافة الآمنة ويقظة السائق.