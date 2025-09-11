قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يوريتشيتش: غيّرت عقلية لاعبي بيراميدز.. والبعض قلّل من قدرتنا على مواجهة القطبين
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
ترامب ينعى الناشط تشارلي كيرك ويكشف تفاصيل مقتله في جامعة يوتا فالي
إخراج 5 أسر منه.. تصدعات في عقار بمنطقة السيدة زينب
البابا يختتم سلسلة حكايات الشجرة المغروسة بعظة عن كتاب التاريخ المقدس
أحمد مدكور يكشف تفاصيل ابتكاره علاجًا لمرض نادر في البلع واعتماده عالميًا
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى لتقسيم سوريا وإقامة إسرائيل الكبرى
تأهيل عالمي بتعاون فرنسي في مدرسة تكنولوجيا الطيران بـ"العربية للتصنيع".. تفاصيل
البابا تواضروس يشرح أهمية السنكسار والدفنار في حياة الكنيسة
متحدث الصحة: الولادة الطبيعية أكثر أمانًا للطفل والأم.. ونضع إجراءات لتقليل القيصرية
إنقاذ حياة طفل بعملية جراحية دقيقة في مجمع الأقصر الطبي.. اعرف القصة
ضياء رشوان: نتنياهو خلق وضعا ضده في المنطقة باستهداف قطر
المدير الفني لبيراميدز: الجماهير تصنع الفارق في كرة القدم

يوريتشيتش
يوريتشيتش
رباب الهواري

أكد الكرواتي كورنيسلاف يوريتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن وجود الجماهير يمثل عنصرًا محوريًا في نجاح كرة القدم، خاصة في المباريات الكبرى والنهائية.

وقال في تصريحات تلفزيونية: “في المواجهات الكبيرة تحتاج الأندية دائمًا إلى دعم جماهيرها، فالجماهير تمنح اللاعبين طاقة إضافية تتجاوز قدراتهم المعتادة. شاهدنا مثلًا كيف لعب نيوكاسل أمام ليفربول بعشرة لاعبين، ورغم ذلك منحتهم جماهيرهم قوة هائلة.”

وأضاف أن كل الأندية الكبرى في العالم تمتلك جماهير عظيمة، معتبرًا ذلك أحد أسرار استمرارها في المنافسة وتحقيق البطولات.
 

تعليق على مواجهة الأهلي

وتحدث مدرب بيراميدز عن الجدل الذي دار في مواجهة الأهلي بالموسم الماضي قائلاً: “خسرنا مباراة مهمة أمام الأهلي بركلة جزاء، وكنت في غاية الحزن، لكننا عدنا وحققنا الفوز على الأهلي نفسه وبوجود الحكم ذاته، وهو أمر غريب، لكنه يصب في مصلحة الكرة المصرية.”

وشدد على أن تنوع البطولات وعدم اقتصارها على فريق واحد أمر ضروري يثري المنافسة ويعود بالنفع على جميع الأندية، إضافة إلى المنتخب الوطني.

تدعيم الفريق بعد التتويج الإفريقي

وعن مستقبل بيراميدز بعد التتويج ببطولة إفريقيا، أوضح يوريتشيتش أنه عقد جلسة مع الإدارة عقب الموسم التاريخي، وأكد ضرورة التعاقد مع 4 أو 5 لاعبين جدد، على أن يشارك ثلاثة منهم على الأقل في التشكيل الأساسي.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية مشابهة لما قام به المدرب الأسطوري أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد، حين كان يضيف دماءً جديدة باستمرار للحفاظ على روح التنافس داخل الفريق.

واختتم المدير الفني لبيراميدز تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكبيرة في المجموعة الحالية من اللاعبين، قائلاً: “بالنسبة لي هم الأفضل في العالم، وسأواصل العمل معهم بكل طاقتي، لكنني كنت أتمنى إضافة صفقات جديدة للحفاظ على الحماس والروح التنافسية بعد موسم استثنائي.


 

