وسائل إعلام لبنانية: الجماعات المتطرفة حاولت حرق منزل فضل شاكر بسبب الغناء

كشفت وسائل إعلام لبنانية أن الفنان فضل شاكر تعرض لهجوم بمنزله، من قِبل الجماعات المتطرفة، تلك الجماعات التي حاولت حرق منزل الفنان بعين الحلوة، وذلك لممارسته الفن والغناء.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية إن هناك إشكالا وقع في محيط منزل الفنان فضل شاكر، بحي المنشية داخل مخيم عين الحلوة، وأكدت وسائل الإعلام إن المدعوين من جماعة تدعى الشباب المسلم، وقد توجهوا إلى حي المنشية بالقرب من منزل فضل شاكر، وكان هدفهم إحراق المنزل الذي يقيم فيه الفنان، وذلك بسبب ممارسته الغناء والفن داخل المخيم، وهو الأمر الذي يرفضونه، تلك الجماعة داخل المخيم.

وفي سياق آخر، علق محمد، نجل الفنان فضل شاكر، على تصريحات الفنان راغب علامة الأخيرة، حيث تساءل محمد فضل شاكر عن سبب هجوم راغب علامة الدائم على والده، وقال محمد فضل شاكر خلال ستوري عبر حسابه بإنستجرام: وصلّي من كام يوم إن فيه حملة معمولة على والدي على السوشيال ميديا من قبل فنانين وإعلاميين حاقدين على والدي، وصلّي من ناس مقربين مشتركين بيننا إن الفنان راغب علامة عايز يحل المشاكل اللي بينه وبين فضل شاكر، ووالدي رد عليك إنه معندوش مشكلة يحل موضوعه معاك، برغم إن بقالك 13 سنة مسبتش وسيلة إعلامية غير لما شهّرت بينا من خلالها وقولت كلام كتير.