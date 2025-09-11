قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواد قا تلة.. حقيقة شاحنة رش المعطر في العاصمة الإدارية
ترامب يوبخ نتنياهو في مكالمة حادة بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
وداعا الموجات الحارة.. بدء العد التنازلي لانخفاض درجات الحرارة
حبس خادمة استولت على نصف مليون جنيه ملك مخدومتها عبر انستاباي
وسائل إعلام لبنانية: الجماعات المتطرفة حاولت حرق منزل فضل شاكر بسبب الغناء
حسام غالي يكشف عن أول قرار سيتخذه لو أصبح رئيسا للأهلي
هل الوشم المؤقت حلال أم حرام؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
بعد التراجع الأخير.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب
مدبولي: العالم يتحدث عن ضرورة إصلاح النظام العالمي داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة لإقرار العدالة
متطرفون يحرقون منزل المطرب اللبناني فضل شاكر في مخيم عين الحلوة
لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو
أول ظهور للمخرج عمر زهران مع هالة صدقي وبعض النجوم

عمر زهران
عمر زهران
يمنى عبد الظاهر

شاركت الفنانة هاله صدقي متابعيها مقطع فيديو يجمعها بالمخرج عمر زهران عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت الفنانة هالة صدقي علي الفيديو قائلة:" أول ظهور لعمر زهران في وسط زملائه وتلامذته اللي طلعوا علي أيديه أهم مذيعات مصر في عيد ميلاد الحبيبه العزيزه مفيده شيحه ومفيش اصدق من استقبالهم وفرحه مفيده وهي بتقول ده استاذي، الدنيا كلها بتحبك يا عمر فرحتهم بيه لا.

توصف ، ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان ولا يصح إلا الصحيح".

عمر زهران وأزمته مع زوجة خالد يوسف 

وكان اسم المخرج عمر زهران، تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية ، بعد تداول أخبار حول الإفراج عنه بعد قضائه نصف مدة العقوبة، ثم إعادته لمحبسه مرة أخرى وعدم الإفراج عنه.

وفي تطور جديد، أصدرت أسرة المخرج عمر زهران بيانا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يعلنون فيه تمسكهم بالمستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ ، كهيئة دفاع عن زهران دون غيرهما.

الافراج عن عمر زهران  

وكان المستشار شريف حافظ، دفاع المخرج عمر زهران، ذكر أنه منذ عدة أسابيع تقدم بطلب للإفراج الشرطي عن زهران لقضائه نصف العقوبة، وتم فحصه من مصلحة السجون والجهات المختصة وصدر قرار بالإفراج عنه.

وفجر حافظ ، مفاجأة عندما قال إنه عقب خروج المخرج عمر زهران من مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون ، ووصوله إلى حجز الترحيلات في قسم ١٥ مايو، تمهيداً لعرضه على مديرية أمن الجيزة لإنهاء الإجراءات ، ثم عرضه على نيابة جنوب الحيزة للحصول على صحة الإفراج، فوجئوا بإلغاء القرار هاتفيا وإعادته لمحبسه مرة أخرى.

وأضاف أن الأمر الآن في يد وزارة الداخلية، والتي يثق فيها تمام الثقة بأنها ستكمل الإجراءات ويتم الإفراج عن عمر زهران.

وأنهى المخرج عمر زهران ، إجراءات "صحة إفراج" بعد حصوله على الإفراج الشرطى طبقا للوائح السجون وقضائه نصف العقوبة الصادرة ضده ، في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

الفنانة هاله صدقي المخرج عمر زهران مفيده شيحه وأزمته مع زوجة خالد يوسف الافراج عن عمر زهران

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

التوقيت الشتوي 2025

رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

أرشيفية

رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

أرشيفية

مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية

مصطفى مدبولي

إدخال 5 محافظات جديدة.. مدبولي: تخصيص استثنائي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

تتخطى الـ 300 ألف جنيها.. عبير صبري تلفت الانتباه بإطلالة مبهرة

كب مكشوف.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

