أول ظهور للمخرج عمر زهران مع هالة صدقي وبعض النجوم

شاركت الفنانة هاله صدقي متابعيها مقطع فيديو يجمعها بالمخرج عمر زهران عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت الفنانة هالة صدقي علي الفيديو قائلة:" أول ظهور لعمر زهران في وسط زملائه وتلامذته اللي طلعوا علي أيديه أهم مذيعات مصر في عيد ميلاد الحبيبه العزيزه مفيده شيحه ومفيش اصدق من استقبالهم وفرحه مفيده وهي بتقول ده استاذي، الدنيا كلها بتحبك يا عمر فرحتهم بيه لا.

توصف ، ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان ولا يصح إلا الصحيح".

عمر زهران وأزمته مع زوجة خالد يوسف

وكان اسم المخرج عمر زهران، تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية ، بعد تداول أخبار حول الإفراج عنه بعد قضائه نصف مدة العقوبة، ثم إعادته لمحبسه مرة أخرى وعدم الإفراج عنه.

وفي تطور جديد، أصدرت أسرة المخرج عمر زهران بيانا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يعلنون فيه تمسكهم بالمستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ ، كهيئة دفاع عن زهران دون غيرهما.

الافراج عن عمر زهران

وكان المستشار شريف حافظ، دفاع المخرج عمر زهران، ذكر أنه منذ عدة أسابيع تقدم بطلب للإفراج الشرطي عن زهران لقضائه نصف العقوبة، وتم فحصه من مصلحة السجون والجهات المختصة وصدر قرار بالإفراج عنه.

وفجر حافظ ، مفاجأة عندما قال إنه عقب خروج المخرج عمر زهران من مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون ، ووصوله إلى حجز الترحيلات في قسم ١٥ مايو، تمهيداً لعرضه على مديرية أمن الجيزة لإنهاء الإجراءات ، ثم عرضه على نيابة جنوب الحيزة للحصول على صحة الإفراج، فوجئوا بإلغاء القرار هاتفيا وإعادته لمحبسه مرة أخرى.

وأضاف أن الأمر الآن في يد وزارة الداخلية، والتي يثق فيها تمام الثقة بأنها ستكمل الإجراءات ويتم الإفراج عن عمر زهران.

وأنهى المخرج عمر زهران ، إجراءات "صحة إفراج" بعد حصوله على الإفراج الشرطى طبقا للوائح السجون وقضائه نصف العقوبة الصادرة ضده ، في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.