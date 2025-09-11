قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 قرارات عاجلة بشأن مادة التربية الدينية لجميع الصفوف في المدارس
إذاعة جيش الاحتلال : الذخائر الجويةالمستخدمة في الهجوم على الدوحة قليلة جدا
السكك الحديد: نقل أكثر من 13 ألف سوداني عبر قطارات العودة الطوعية
مصر تجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووى الايرانى بعد توافق طهران ووكالة الطاقة الذرية
فخور بكم .. شيكابالا يدعم قائد منتخب مصر لأطفال الشوارع
سفير بريطانيا بواشنطن يكشف تفاصيل "محرجة" عن صداقته مع تاجر الجنس إبستين
أسعار الذهب في مصر مستهل الخميس
درجات المواد وأعمال السنة| تفاصيل النظام الجديد لتقييم طلاب الإعدادية وموعد تطبيقه
بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
حسام غالي: كان نفسي عبد الله السعيد يكمل في الأهلي
كامالا هاريس تؤلف كتابا يفضح الأيام الأخيرة في حكم الرئيس بايدن
أخبار العالم

إذاعة جيش الاحتلال : الذخائر الجويةالمستخدمة في الهجوم على الدوحة قليلة جدا

عدوان إسرائيلي ضد قطر
عدوان إسرائيلي ضد قطر
محمود نوفل

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن كبار مسؤولي الأمن يُقدّرون أن فهم نتائج الهجوم على الدوحة بشكل أفضل قد يستغرق عدة أيام أخرى.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال في تصريحات لها إلى أن الذخائر الجوية التي استخدمت في الهجوم على مقر حماس في الدوحة  قليلة جدا.


وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن كبار مسؤولي حماس كانوا بالفعل في الموقع الذي استهدف في الدوحة ، مضيفة “ لكنهم على الأرجح لم يُصابوا بأذى”.

وفي وقت سابق ، كشفت القناة الإسرائيلية “12”، عن وجود انقسام داخل أجهزة الأمن وجيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن الهجوم الذي نفذ مؤخراً في العاصمة القطرية الدوحة، مستهدفًا اجتماعًا لقيادات بارزة في حركة "حماس".

ووفقاً للتقرير، أعرب رئيس جهاز "الموساد" ديفيد برنياع عن معارضة شديدة للعملية، سواء من حيث توقيتها أو مكان تنفيذها، محذرًا من أن قطر لا تزال تلعب دور الوسيط الأساسي في المفاوضات الجارية، وأن تنفيذ مثل هذا الهجوم على أراضيها قد يعتبر "خطأ استراتيجياً" يضر بالمصالح الإسرائيلية.


واقترح  برنياع تأجيل العملية أسبوعاً، بانتظار انتهاء مهلة الرد من حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه الرئيس الأمريكي حينها، دونالد ترامب.

 وقد شاركته هذا الموقف كل من رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية شلومي بيندر، ورئيس هيئة الأركان إيال زامير، واللواء نيتسان ألون، الذين أبدوا خشيتهم من أن تؤثر العملية سلباً على مسار التفاوض.

وبحسب المعلومات المتداولة، فقد نفذت العملية باستخدام 15 طائرة و12 صاروخاً، واستهدفت اجتماعاً حضره عدد من قيادات حماس، من بينهم خليل الحية، زاهر جبارين، وخالد مشعل. إلا أن القادة نجوا من القصف بعد مغادرتهم لحضور صلاة الظهر، تاركين هواتفهم في موقع الاجتماع، وهو ما أدى إلى تضليل الاستخبارات الإسرائيلية.

من جانبها، اعتبرت قطر التي سبق أن حصلت على ضمانات أميركية وإسرائيلية بعدم استهداف أراضيها – أن الهجوم "يشكل خيانة مدمرة لدورها كوسيط"، فيما شددت حركة حماس على أن محاولة الاغتيال لن تغير من موقفها، مؤكدة على مطالبها الرئيسية: وقف فوري للعدوان، انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، إبرام صفقة تبادل أسرى حقيقية، والبدء بإعادة إعمار القطاع.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

