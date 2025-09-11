نسبة حروق 100٪.. وفاة وإصابة 4 أشخاص في حريق شقة سكنية بسوهاج

شهدت منطقة الزهراء بمدينة سوهاج، صباح اليوم الخميس، حادثًا مأساويًا إثر اندلاع حريق داخل إحدى الشقق السكنية، أسفر عن مصرع ربة منزل في العقد الثالث من العمر، وإصابة أربعة أشخاص آخرين بحروق خطيرة ومتفرقة بالجسد.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سوهاج ثان، يفيد باندلاع حريق بشقة سكنية بدائرة القسم، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على النيران قبل امتدادها لبقية العقار، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام.

وبالفحص، تبين أن الحريق أسفر عن إصابة 4 أشخاص من قاطني الشقة، تراوحت نسب إصابتهم بين حروق من الدرجة الثانية والثالثة بنسبة من 5% حتى 95%، بينما لفظت إحدى السيدات أنفاسها الأخيرة فور وصولها المستشفى متأثرة بإصابتها البالغة بنسبة حروق 100%.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم حجز المصابين بقسم الحروق لتلقي العلاج اللازم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.