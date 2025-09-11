30 دقيقة رعب .. مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص في حريق بسوهاج

لم تكن شمس الخميس قد ارتفعت كثيرًا حين تحولت لحظات هادئة داخل أحد شوارع منطقة الزهراء بمدينة سوهاج إلى مشهد مليء بالصراخ وألسنة اللهب.

دقائق قليلة فصلت بين بداية الحريق ونهايته، لكنها كانت كفيلة بكتابة فصل مأساوي جديد راح ضحيته سيدة وأصيب خلاله أربعة آخرون بحروق خطيرة.

حريق ينهي حياة سيدة ويصيب 4 آخرين

بدأت القصة عندما فوجئ الأهالي بدخان كثيف يتصاعد من شقة سكنية بالدور الثالث في أحد العقارات، حاول الجيران طرق الأبواب والبحث عن وسيلة لإنقاذ من بالداخل، لكن النيران كانت أسرع من الجميع، تلتهم الأثاث وتغلق ممرات النجاة.

أصوات الاستغاثة تعالت في كل مكان، فيما سارع بعض الشباب إلى جلب أواني المياه لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب، لكن دون جدوى.

في غضون دقائق، وصلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وبدأت عملية الإطفاء وسط مشهد مرتبك من الأهالي الذين التفوا حول العقار.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على نيران الحريق بعد جهد استمر نحو نصف ساعة، بينما هرع المسعفون لنقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام.

كانت الصدمة كبيرة داخل أروقة المستشفى؛ إذ تبين أن إحدى السيدات وصلت جثة هامدة متأثرة بحروق بنسبة 100%، فيما نُقل أربعة آخرون إلى قسم الحروق في حالة خطرة، يعانون من إصابات تراوحت بين الدرجتي الثانية والثالثة.

وعلى الرغم من الجهود المكثفة للأطقم الطبية التي تسابق الزمن لإنقاذ حياتهم، فإن مشهد الجثمان في المشرحة وصرخات ذوي الضحايا في الممرات ظل شاهدًا على دقائق الرعب التي عاشتها منطقة الزهراء.

نصف ساعة فقط كانت كفيلة بتحويل شقة آمنة إلى كتلة نار، وحياة أسرة كاملة إلى مأساة لن ينساها سكان المنطقة لسنوات طويلة.