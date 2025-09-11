انطلاق المبادرة المجتمعية ابنك مستقبل وطن بقرية أم الرضا

انطلقت فعاليات المبادرةالمجتمعية "ابنك مستقبل وطن" بمدرسة أحمد زويل بقرية أم الرضا التابعة لمركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط.

وتضمنت المبادرة ندوات توعوية حول التربية الإيجابية، وأهمية دور الأب في تنشئة الأبناء، وطرق التعامل مع ذوي الهمم، إلى جانب ندوات عن التربية الجنسية الموجهة للأسر لتعزيز القيم الصحيحة في تربية النشء.

كما شاركت مديرية الصحة بفريق طبي متحرك لإجراء فحوصات مجانية للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية والاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، فيما ساهمت مكتبة مصر العامة المتنقلة بأنشطة ثقافية وندوة توعوية موجهة للأطفال والطلاب.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز وعي الأطفال بحقوقهم وتنمية شخصياتهم على أسس سليمة، مع ترسيخ قيم احترام خصوصية الآخرين، وتزويد الآباء بالمعارف الدينية والأخلاقية السليمة في مجالات التربية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المجتمعية.

جاءت تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، ومتابعة الأستاذ محمد مكرم الشبراوي رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، وبمشاركة مديريات الأوقاف والصحة ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة