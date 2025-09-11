قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يقفز والجنيه يتجاوز 38 ألف جنيه
صدى البلد ينشر لوجو وشعار الائتلاف الوطني الحر لخوض الانتخابات البرلمانية
ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 350 ألف جنيه
ننشر.. تفاصيل إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين
صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة
بولندا تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة بعد خرق مسيرات لمجالها الجوي
محافظات

انطلاق المبادرة المجتمعية ابنك مستقبل وطن بقرية أم الرضا

مبادرة
مبادرة
زينب الزغبي

انطلقت فعاليات المبادرةالمجتمعية "ابنك مستقبل وطن" بمدرسة أحمد زويل بقرية أم الرضا التابعة لمركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط.

وتضمنت المبادرة ندوات توعوية حول التربية الإيجابية، وأهمية دور الأب في تنشئة الأبناء، وطرق التعامل مع ذوي الهمم، إلى جانب ندوات عن التربية الجنسية الموجهة للأسر لتعزيز القيم الصحيحة في تربية النشء.

كما شاركت مديرية الصحة بفريق طبي متحرك لإجراء فحوصات مجانية للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية والاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، فيما ساهمت مكتبة مصر العامة المتنقلة بأنشطة ثقافية وندوة توعوية موجهة للأطفال والطلاب.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز وعي الأطفال بحقوقهم وتنمية شخصياتهم على أسس سليمة، مع ترسيخ قيم احترام خصوصية الآخرين، وتزويد الآباء بالمعارف الدينية والأخلاقية السليمة في مجالات التربية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المجتمعية.

جاءت تحت رعاية  الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، ومتابعة الأستاذ محمد مكرم الشبراوي رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، وبمشاركة مديريات الأوقاف والصحة ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة

دمياط محافظة دمياط ندوة مبادرة

