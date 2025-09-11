غدا .. مصر تستضيف مؤتمر اتحاد الصيادلة العرب لبحث الأمن الدوائي

تستضيف مصر غدا/الجمعة/ المؤتمر العلمي واجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، بحضور الدكتور علي إبراهيم الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب، والدكتور طارق إبراهيم رئيس اتحاد الصيادلة العرب، والدكتور محمد عصمت رئيس نادي صيادلة مصر، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، وعدد كبير من نقباء الصيادلة العرب والمسؤولين.



ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء علي القطاع الصحي من مختلف الجوانب المتعلقة بالوضع الحالي وما هي التجهيزات والتقنيات المعمول بها ومقارنتها مع الدول المتقدمة والمتطورة في هذا المجال، والاستفادة من الخبرات العربية والعالمية في هذا المجال سريع النمو والتطور وتحديد استعدادات الدول العربية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية علي حد سواء.



وأكد الدكتور محمد عصمت، رئيس نادي صيادلة مصر عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، أن تخصيص هذا اليوم العلمي يأتي لتسليط الضوء على دور تخصصات الصيدلة في الرعاية الصحية، فالأمن الصحي الدوائي جزء لا يتجزأ من استقرار المجتمعات وقوة الدول، وأن الممارسات السريرية الرشيدة تساهم في مواجهة الأزمات الصحية والطوارئ ودعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية، ومكافحة التهديدات الدوائية مثل الأدوية المزورة والمغشوشة أو سوء استخدام المضادات الحيوية.



وأوضح الدكتور محمد عصمت، أن دور الصيدلي السريري ليس مجرد تخصص علاجي، بل هو أداه استراتيجية تعزز قدرة الدولة على حماية مواطنيها، وتحقق الأمن الدوائي كأحد المكونات الأساسية في الأمن القومي وحماية صحة المواطنين وضمان الاستخدام الأمثل والأمن للدواء من أجل تحقيق أفضل نتائج علاجية للمريض وتقليل المخاطر المرتبطة بالعلاج.

